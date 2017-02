VIDEO. Emmanuel Macron veut transformer l'ISF en "impôt sur la rente immobilière"

Emmanuel Macron entend s'attaquer à "la rente immobilière". Invité à détailler son programme économique mercredi 1er février sur France Inter, le candidat à la présidentielle a expliqué : "Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune en France taxe vos détentions dans l'économie réelle, le financement de l'économie, la détention d'actions, votre entreprise, etc. Et il taxe votre immobilier. Je supprimerai la part de l'ISF qui finance l'économie."

"Il y a une rente immobilière qui doit être taxée"

Ce qui signifie que l'ancien banquier d'affaires exonère totalement les biens professionnels de l'impôt sur la fortune ? "Exactement, répond l'ex-ministre de l'Economie. Je transforme l'ISF en impôt sur la rente immobilière. Dans notre pays, il y a une rente immobilière qui doit être taxée. Elle n'est pas productive. Je maintiens l'abattement sur la résidence principale et l'impôt sur les résidences secondaires parce que ça, c'est un élément de rente, ça ne finance pas mon économie." En revanche, les œuvres d'art, a-t-il précisé, continueront à être exonérées.

Emmanuel Macron a aussi affirmé vouloir changer le système de financement de la protection sociale et étendre le CICE aux petites entreprises et aux indépendants. Le cadrage budgétaire de son projet doit être présenté fin février, et l'ensemble des propositions en mars.