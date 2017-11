VIDEO. Emmanuel Macron veut changer les règles d'attribution de la Légion d'honneur

Le cuisinier Paul Bocuse, l'acteur Gérard Depardieu, l'industriel Bernard Arnault et le journaliste Gérard Holtz ont un point commun : celui d'avoir été décorés de la Légion d'honneur après des carrières à succès. Quatre mille personnes sont décorées chaque année. Un tiers des personnes décorées sont des militaires, les deux autres, des civils.

Mais cela va changer. Emmanuel Macron a décidé de changer les règles d'attribution de la plus ancienne et la plus haute décoration française. Comment ? D'abord en diminuant fortement le nombre d'heureux élus. Ainsi, pour la période 2018-2020, le nombre de décorés civils sera réduit de 50% et celui des décorés militaires de 10%. Ensuite, en privilégiant les anonymes, et en respectant un principe : récompenser le mérite.

L'Ordre de la Légion d'honneur compte aujourd'hui 93 000 membres. La prochaine promotion ne devrait contenir qu'une centaine de lauréats. Mais sera-t-elle plus méritante ? Réponse le 1er janvier prochain.