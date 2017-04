VIDEO. Emmanuel Macron : "Je veux être le président des patriotes face à la menace des nationalistes"

Emmanuel Macron, arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen, a dit mesurer "l'honneur et l'insigne responsabilité" qui lui reviennent. Le leader d'En marche ! a proclamé vouloir "être le président des patriotes face à la menace des nationalistes".

"Il n'y a pas plusieurs France, il n'y en a qu'une, la France des patriotes dans une Europe qui protège et que nous devrons refonder. La tâche sera immense, mais j'y suis prêt", a-t-il déclaré, depuis le Parc des expositions, à Paris, où était organisée sa soirée électorale.

Il remercie ses rivaux qui appellent à voter pour lui

Devant près de 2 000 militants, le candidat d'En marche! a également remercié le socialiste Benoît Hamon et le candidat de la droite François Fillon d'avoir appelé à voter pour lui au second tour pour contrer Marine Le Pen. L'ancien ministre de l'Economie a également dit "merci" aux millions de Françaises et Français qui lui ont fait confiance, dans une déclaration entrecoupée de cris "Macron président".