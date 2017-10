VIDEO. "C'est lui qui a le point" : Jean-Luc Mélenchon s'avoue battu par les réformes libérales d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a réussi à mettre en place sa politique libérale a reconnu Jean-Luc Mélenchon, samedi 28 octobre au micro de franceinfo, alors qu'il est en déplacement à Athènes pour soutenir le lancement d'un nouveau mouvement politique. Seulement cinq mois après le début de son mandat de Président de la République, "pour l'instant, c'est lui qui a le point", a déclaré le leader de La France insoumise.

Là, on est obligé de le constater Jean-Luc Mélenchon à franceinfo

"Monsieur Macron s'en est vanté dans son interview. Il a dit : 'J'y suis arrivé en cinq mois'. Bon, il y est arrivé", a expliqué Jean-Luc Mélenchon, mais il ne se laisse pas abattre : "Vous connaissez notre réplique, on lui a dit : 'Bonhomme, attends, ça n'est pas terminé'. Mais, pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible."

Le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône a parlé d'un "moment étrange dans le pays". Pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron "est en état sur-critique. Normalement l'avalanche devrait avoir lieu, mais elle n'a pas lieu". Pour autant, le leader Insoumis ne s'est pas avoué pas totalement vaincu : "On peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti."