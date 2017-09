VIDEO. Boris Vallaud tacle Emmanuel Macron : "On peut être jeune et incarner une politique rance"

Le député socialiste Boris Vallaud n'est pas tendre avec Emmanuel Macron. "On peut être jeune et incarner une politique rance", a-t-il lancé, dimanche 3 septembre, dans Le Grand Rendez-Vous d'Europe 1 avec Les Echos et CNews. "Ce n'est pas être moderne que de brûler tout ce en quoi on a cru. Ce n'est pas être moderne que de remplacer un système de parti par un système de clan", a taclé celui qui a repris le flambeau d'Arnaud Montebourg cet été.

Le nouveau député PS entend ainsi s'imposer comme une figure montante de l'opposition à Emmanuel Macron. Il s'est aussi attaqué à la réforme du Code du travail vanté par le chef de l'Etat. "En compilant les notes de la direction du Trésor, j'aurais pu écrire la même chose en un après-midi", a commenté l'ancien directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron "a construit une forme de mythologie autour de cette modernité", estime Boris Vallaud.