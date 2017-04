VIDEO. Attentat sur les Champs-Elysées : Macron appelle les Français à ne pas céder à la peur

"Le choix que vous devez faire dimanche prochain est un choix d'avenir", a proclamé Emmanuel Macron, vendredi 21 avril. "Ne cédez rien à la peur, ne cédez rien à la division, ne cédez rien à l'intimidation. Notre génération doit relever le défi en rassemblant, en nous rassemblant", a-t-il poursuivi, au lendemain de l'attentat sur les Champs-Elysées, ayant fait un mort.

Le candidat a l'Elysée a annulé les deux meetings consécutifs programmés à Rouen et Arras, pour des raisons "de décence", et aussi d'"efficacité" quant à la mobilisation des forces de l'ordre. Il a toutefois assuré qu'il ne suspendait pas sa campagne, et a appelé à ne pas céder à la panique ni "à l'instrumentalisation qui serait d'utiliser la peur."