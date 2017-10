Un collégien breton écrit à Emmanuel Macron et décroche un stage de 3e à l'Elysée

Pas question pour lui d'aller passer une semaine dans l'entreprise de ses parents. A 14 ans, Matthieu Picarda, un collégien d'Auray (Morbihan), effectuera son stage de 3e à l'Elysée, raconte Ouest-France, mercredi 25 octobre. Ce stage, il l'a obtenu après avoir écrit à Emmanuel Macron.

Matthieu a écrit sa lettre de motivation en juin dernier, après avoir vu à la télévision un discours d'Emmanuel Macron, alors fraîchement élu. Avec sa mère, il décide d'écrire directement au nouveau président. La réponse arrive rapidement dans la boîte aux lettres de la famille bretonne.

"Un soir, ma mère passe me chercher. Elle sautait littéralement dans la voiture parce qu’elle venait d’ouvrir la lettre qui disait que j’étais accepté en stage, raconte l'adolescent à Ouest-France. Les passants dans la rue ont dû nous prendre pour des fous, tellement on criait et sautait."