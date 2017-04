VIDEO. Présidentielle : quelles sont les règles de temps de parole à la télévision ?

Durant la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle, les règles sont strictes pour les médias audiovisuels : Emmanuel Macron et Marine Le Pen doivent bénéficier du même traitement en terme de temps de parole et de temps d'antenne à la télévision.

"Le principe d'égalité"

"C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité, explique Guillaume Daret sur le plateau du journal de France 2. Le temps de parole, c'est quand le candidat ou l'un de ses soutiens s'exprime. Le temps d'antenne comprend les reportages ou les chroniques que l'on peut faire sur l'un des deux finalistes." Il faut également que cela se fasse dans des conditions d'exposition comparables : "C'est pour cela que le décompte se fait par tranche horaire", précise le journaliste.

Entre le lundi 24 et le jeudi 27 avril, Emmanuel Macron a ainsi bénéficié de 27 minutes et 39 secondes de temps de parole dans la tranche 18 heures - minuit sur France 2, contre 26 minutes et 16 secondes pour Marine Le Pen. En ce qui concerne le temps d'antenne, le candidat d'En marche ! a bénéficié de 47 minutes et 46 secondes, l'ancienne patronne du FN de 47 minutes et 54 secondes.

