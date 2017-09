C'est une déclaration qui ne va pas manquer de faire réagir. En déplacement à Athènes (Grèce), le président de la République a affiché sa détermination face aux réserves et critiques soulevées par ses réformes, comme celle du Code du travail. "Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir, chaque jour, la même détermination", a lancé Emmanuel Macron en s'adressant à la communauté française réunie dans le jardin de l'école française.

Voir la vidéo

Le président venait de rappeler ses propos polémiques sur la réticence française aux réformes. "Je l'ai souvent dit et je le disais il y a quelques semaines en Roumanie. D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume : 'la France n'est pas un pays qui se réforme', a-t-il déclaré. 'Il ne se réforme pas (...) parce qu'on se cabre, on résiste, on contourne. Nous sommes ainsi faits'."

Mélenchon réponds

Pour Emmanuel Macron, l'heure n'est de toutes façons plus aux réformes, "mais à une transformation profonde" de la France, en citant notamment sa politique en matière du droit du travail. "Nous allons le faire sans brutalité, avec calme, avec explication, avec sens", a-t-il ajouté. Le président, en baisse actuellement dans les sondages, devait terminer dans l'après-midi sa visite en Grèce, où il a plaidé pour une "refondation démocratique" de l'Europe et a appelé les groupes français à investir en Grèce en profitant du retour de la croissance.

Cette petite phrase du président de la République a immédiatement fait réagir Jean-Luc Mélenchon. "Abrutis, cyniques, fainéants, tous dans la rue les 12 et 23 septembre !", a lancé le leader de La France Insoumise, en référence aux manifestations prévues contre la réforme du Code du travail.