RECIT. "Je parle du sujet que j'ai choisi" : comment Emmanuel Macron préside une communication sous contrôle

Lors de la visite du paquebot, une caméra du "pool" – un groupe restreint de journalistes triés sur le volet pour couvrir l'événement – parvient à arracher quelques mots au président "jupitérien" au sujet de l'affaire Ferrand . Mais la confession tourne à la leçon déontologique. "Jupiter" demande aux journalistes de ne pas se prendre pour des juges : "Je pense qu'un gouvernement doit gouverner, que la presse doit faire son travail de questionnement, de révélation de la vérité et qu'ensuite, il y a une justice indépendante en France qui fait son travail et qu'il ne faut confondre aucun de ces rôles."

"Le président est attentif à ne pas multiplier les messages, explique-t-on à l'Elysée. Si un déplacement n'est qu'un prétexte pour parler d'autre chose, c'est presque irrespectueux pour les personnes qui l'accueillent." Les rôles sont bien répartis au sein de l'exécutif. Au chef de l'Etat, le cap et le sens de l'action ; au Premier ministre, la mise en œuvre concrète. "Le président incarne donc une certaine forme de verticalité, qui se traduit par un investissement complet des sujets régaliens, précise l'Elysée. Et par une rareté dans la parole, puisque ce n'est pas lui qui conduit l'action au quotidien." "Sur les affaires nationales, il agit un peu comme un président de société, traduit Anne-Claire Ruel. Il laisse son Premier ministre gérer et annoncer les mauvaises nouvelles."

Le nouveau locataire de l'Elysée refuse également de se prêter au jeu du "off", cette pratique consistant à se livrer à des discussions informelles entre journalistes et politiques. "Macron considère qu'il ne doit pas y en avoir, car il ne peut pas faire confiance aux journalistes, qui brisent les 'off' en permanence. Voyez ce qui est arrivé à François Hollande avec Davet et Lhomme [auteurs d'Un président ne devrait pas dire ça]", analyse un communicant. "Il y avait un besoin de sevrage des journalistes", confirme un membre du premier cercle de la Macronie. L'exécutif décide ainsi d'assécher les journalistes politiques. "Tu peux poser les questions que tu veux, de toute façon, il ne répond pas, constate un journaliste accrédité à l'Elysée. Sur deux jours de voyage officiel au Maroc, on l'a vu quinze minutes", déplore-t-il.

Durant ses déplacements à l'étranger, le président a rétabli l'habitude, en vigueur avant le précédent quinquennat, de ne parler que de politique internationale. Une stratégie là encore visiblement marquée par l'observation du mandat de son prédécesseur. "François Hollande avait un logiciel du siècle d'avant et pensait que pour maîtriser sa com', il fallait parler aux journalistes, estime ce même communicant. Macron considère qu'il doit avoir une relation directe à l'opinion pour ne pas distordre ses propos." Là où François Hollande appréciait les journalistes et n'hésitait pas à répondre personnellement aux textos, Emmanuel Macron se montre distant.