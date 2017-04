RECIT FRANCEINFO. D'Amiens au second tour de la présidentielle, la marche éclair d'Emmanuel Macron vers l'Elysée

J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique nouveau." Il est un peu plus de 20 heures, le 6 avril 2016, quand Emmanuel Macron pose la première pierre de son aventure élyséenne. Depuis Amiens (Somme), sa ville natale, il s'exprime dans une salle du Palais des Congrès où sont réunies quelque 200 personnes. Ce mouvement "ne sera pas à droite et pas à gauche", explique-t-il. Un positionnement qui serait né de la loi Macron, adoptée en février 2015 après un passage en force du gouvernement, au grand dam du ministre de l'Economie, qui avait consacré des centaines d'heures au débat parlementaire.

Richard Ferrand, rapporteur socialiste du texte, et l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, y voit un déclencheur de la création de son mouvement. "C’est comme cela qu’est né En marche !. A la buvette de l'Assemblée, des élus de droite disent à Macron : 'Je voterais bien ta loi, mais je ne peux pas.' Quand vous découvrez les blocages politiques, soit vous arrêtez, soit vous faites quelque chose pour changer."

Devant ses premiers partisans, Emmanuel Macron définit son objectif. Face "au blocage de la société", il souhaite porter "des idées neuves, construire la majorité sur ces idées neuves pour le pays et les mettre en œuvre demain". Ne s'agit-il pas tout simplement d'un projet présidentiel ? A treize mois de l'élection, il assure ne pas y penser : "Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle, ce n'est pas ma priorité aujourd'hui."

Et pourtant, toutes les étapes sur le chemin de l'Elysée sont déjà dans la tête d'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien : l'objectif de "dizaines de milliers d'adhérents d'ici à six mois" ; le financement par des dons, inspiré de la campagne d'Obama en 2008 ; l'élaboration des propositions "de manière extrêmement démocratique" ; la nécessaire recomposition du paysage politique, qui n'arrivera "pas par les appareils, mais par le bas", et "sans attendre" les échéances électorales… Tous les ingrédients de la "grande marche", qui permettra à Emmanuel Macron de recruter massivement des adhérents et de faire émerger un "diagnostic", sont déjà posés.

Qu'un ministre en fonction lance, en solo, un nouveau parti politique à ses initiales, avec de telles ambitions, est inédit. A l'Elysée pourtant, on ne semble pas percevoir le danger. "Emmanuel" ne fera rien contre le président, assure l'entourage de François Hollande. Richard Ferrand, lui, n'a guère de doute sur l'objectif final de l'opération. "Tu sais où cela va nous mener ?" demande-t-il à Emmanuel Macron dans la nuit du 5 au 6 avril. "On verra bien si ça répond à un besoin", lui répond le ministre. "C’était implicite entre nous", explique Richard Ferrand.

Analyse partagée par Renaud Dutreil, ancien ministre sous Jacques Chirac, qui se souvient parfaitement de sa première rencontre avec Emmanuel Macron, fin avril.