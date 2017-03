Présidentielle : s'il est élu, Emmanuel Macron pourrait nommer une femme Premier ministre

Vingt-cinq après Edith Cresson, une femme sera-t-elle nommée à Matignon ? C'est en tout cas la volonté d'Emmanuel Macron. "C'est plutôt mon souhait", a déclaré le candidat d'En marche !, mercredi 8 mars, lors d'une réunion publique à Paris organisée dans le cadre de la Journée des droits des femmes.

"Après, je ne vais pas choisir un Premier ministre parce que c'est une femme, a-t-il expliqué. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme".

"Je ne révèlerai pas les noms"

Emmanuel Macron a expliqué qu''il n'y avait eu "qu'une expérience en France", "quelqu'un de remarquable, Edith Cresson, dont la vie n'a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur".

En revanche, "je ne révélerai pas les noms, a coupé court l'ancien ministre de l'Economie. Ca dépend d'une réflexion grave, qui dépend aussi des conditions de l'élection, ça dépend du contexte dans lequel on est élu".