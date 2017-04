Avez-vous déjà lu qu'Emmanuel Macron avait pour projet de faire payer un loyer aux propriétaires ? Bien que cela soit faux, cette rumeur a été partagée plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux, selon Le Monde. D'après le journal, depuis le début de la campagne, le candidat d'En marche ! est l'homme politique le plus visé par des rumeurs et des fausses informations, qu'il s'agisse de sa vie privée ou des éléments de son programme.



Que ces intox soient organisées par des internautes pour le discréditer, extrapolées à partir de citations par des sites d'extrême droite ou montées de toutes pièces en plagiant de certains journaux : il est parfois difficile de s'y retrouver. Franceinfo liste les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et vous explique les origines de celles-ci.

Il serait manipulé par l'Union des organisations islamiques de France

Marine Le Pen a, mardi 25 avril, accusé directement le candidat d'En marche ! d'être à la solde de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), une fédération musulmane. "Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des candidats qui nous expliquent qu’il n’y a pas de culture française, qui sont entre les mains des communautaristes, notamment des plus dangereux, comme l’UOIF, une organisation dont j’appelle à la dissolution", a-t-elle affirmé sur TF1.

Un discours qui fait écho à de nombreux articles relayés par des sites d'extrême droite. "Macron se prostitue aux islamistes", lit-on sur Riposte laïque. "Macron trouve que le 'radicalisé' Mohamed Saou est un type très bien", titre le site Resistance républicaine. Cet homme, ancien référent d'En marche ! dans le Val-d’Oise, est devenu la cible préférée des détracteurs d'Emmanuel Macron. Ils reprochent au candidat ses "collusions" avec "l'islamisme".

Mohamed Saou a été mis en retrait de la campagne en avril, après la diffusion de certains de ses messages Facebook, où on peut lire qu'il "n'est pas Charlie" ou encore, juste après l'attentat de Nice, que "la communauté musulmane est devenue, plus que jamais, la cible de nombreuses personnes", selon Libération.

Mais les sites d'extrême droite s'indignent également que le candidat ait reçu le soutien de l'UOIF. Dans un communiqué publié le 25 avril, l'organisation religieuse a exhorté à "faire barrage aux idées de xénophobie et de haine et à donner au candidat Emmanuel Macron le score le plus large".

La fédération a pourtant démenti ses liens avec le candidat : "Nous avons du respect à l’égard de Monsieur Emmanuel Macron, mais n’avons pas de liens particuliers avec son mouvement." De son côté, Benjamin Griveaux, le porte-parole du candidat, s'est aussi exprimé sur RTL, le 26 avril. "L'UOIF est une organisation qui regroupe environ 10% des mosquées françaises, et qui a une tendance très traditionaliste et très conservatrice. Est-ce que c'est notre conception d'un islam moderne ? La réponse est très clairement non", se défend-il. Avant d'ajouter : "Est-ce que l'UOIF a participé d'une quelconque manière à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron ? La réponse est non. Marine Le Pen joue sur les peurs."

Il entretiendrait une relation cachée avec sa belle-fille

A en croire certains comptes Twitter, Emmanuel Macron aurait une "liaison" avec Tiphaine Auzière, avocate trentenaire, issue du mariage entre Brigitte Macron, la femme du candidat, et le banquier André-Louis Auzière.

Blessmyliberty, un compte Twitter américain, relaie une rumeur à propos d'une liaison entre Emmanuel Macron et sa belle-fille. (CAPTURE ECRAN / TWITTER)

Le site Buzzfeed semble avoir trouvé l'origine de cette rumeur, totalement infondée. Le dimanche 23 avril, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, certains utilisateurs du forum 4chan désapprouvent fortement la qualification d'Emmanuel Macron au second tour. Visiblement très contrarié par cette nouvelle, un membre anonyme suédois s'interroge sur la meilleure manière de le discréditer. "On a deux semaines pour effacer ce sourire à la Rothschild de son visage." Très vite, l'idée de diffuser une rumeur sur sa vie privée est évoquée : "Sa femme Brigitte a une fille de 30 ans de son précédent mariage. Ce serait pas marrant si l'info sortait qu'il avait eu une conduite indécente, ou du moins qu'il avait essayé, avec la jeune et (potentiellement) belle fille de sa femme à moitié sénile."

Une photo parue dans Paris match lors du baptême de l'enfant de Tiphaine Auzière. Les utilisateurs 4chan ont éntouré son visage en indiquant "La vraie femme de Macron". (CAPTURE ECRAN / BUZZFEED / 4CHAN)

Aucun site ou compte Twitter français ne semble, pour le moment, avoir repris cette fausse information.

Il chercherait à imposer un loyer aux propriétaires

Vous êtes propriétaire et avez terminé de rembourser votre crédit ? Selon la rumeur, si Emmanuel Macron est élu, vous devrez payer un loyer fictif sur votre résidence principale. Cette proposition n'a jamais été évoquée par le candidat et pourtant, elle continue d'être massivement partagée sur les réseaux sociaux. C'est le site Cyceon.com qui la relaie, dans un article publié jeudi 16 mars. Le site ajoute que les propriétaires devront "payer des taxes sur des revenus fictifs du simple fait d’être propriétaire plutôt que d’être locataire – un “privilège”, selon des conseillers d’Emmanuel Macron".

Le Monde rapporte que l'article a été publié des milliers de fois sur les réseaux sociaux et même relayé par une page Facebook de soutien à Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France.

(FACEBOOK)

Mais d'où vient cette rumeur autour d'une mesure qu'Emmanuel Macron n'a jamais évoquée ? "Le site internet [cyceon.com] ne cite d’ailleurs aucune source permettant d’accréditer l’idée que cette mesure figurerait parmi les propositions ou même les pistes de réflexion de l’intéressé", explique Le Monde. Une des administratrices du site incriminé n'a pas souhaité expliquer au journal d'où elle tenait cette information.

Si cette mesure a parfois été proposée par des cercles de réflexion économique comme le think tank Ifrap en 2013 ou l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) en 2016, Emmanuel Macron ne l'a jamais envisagée. Il a même formellement démenti cette idée dans "L'Emission politique", diffusée le 6 avril sur France 2.

Il aurait un compte bancaire caché