Présidentielle : le soutien de Jean-Louis Borloo est "quelque chose de très important pour Emmanuel Macron"

Le centriste Jean-Louis Borloo a apporté son soutien à Emmanuel Macron, dimanche 30 avril, dans une interview publiée par le Journal du Dimanche. L'ancien ministre de l'Écologie considère le candidat d'En Marche ! comme le "seul catalyseur du choix de l'avenir". Ce nouveau soutien pour le candidat à l'élection présidentielle "va donner à la fin de campagne de deuxième tour d'Emmanuel Macron une densité que la campagne peine à trouver en ce moment", a expliqué, dimanche sur franceinfo, Bruno Cautrès, politologue, chercheur au CNRS et Cevipof.

franceinfo : Est-ce un atout pour Emmanuel Macron, un poids ou un ralliement de plus ?

Bruno Cautrès : Cela va donner à la fin de campagne d'Emmanuel Macron une densité qu'il peine à trouver en ce moment. Jean-Louis Borloo, dans son interview, développe presque un programme. Il parle d'un plan de redressement et d'urgence sur deux à trois ans. Il donne du contenu. Ce qui est vraiment intéressant pour Emmanuel Macron est que cela renforce aussi sa dimension sociale, centriste, humaniste que représente Jean-Louis Borloo.

Que cherche Jean-Louis Borloo ?

Il dit qu'il est prêt à se retrousser les manches et à se mettre au service d'Emmanuel Macron, temporairement, sur un plan précis. C'est une offre de service pour occuper une fonction. On ne sait pas encore laquelle, mais on voit que ceux qui pourraient prétendre au poste de Premier ministre commence à sortir un peu du bois.

Est-ce un moyen de réconcilier les centres ?

Oui, parce que l'on va retrouver différentes composantes autour d'Emmanuel Macron s'il gagne la présidence. Jean-Louis Borloo est une sorte d'autorité morale au centre. C'est donc effectivement quelque chose de très important pour Emmanuel Macron. Cela peut lui donner une tonalité qui est celle de ce centrisme relativement indépendant par rapport aux grandes familles politiques. Jean-Louis Borloo a toujours été, à la fois, dans cette famille centriste et il a toujours été quelqu'un de relativement indépendant. On l'a vu quitter la vie politique, il y a quelques années, pour s'engager dans sa fondation Énergies pour l'Afrique. Cela peut donner à Emmanuel Macron des éléments intéressants de contenu pour le début de son mandat s'il était élu.

Jean-Louis Borloo peut-il intéresser l'électorat d'Emmanuel Macron ?

C'est une figure politique bien connu des Français. Il n'a pas une image de politicien qui ne pense qu'à sa carrière politique. Pour la dynamique d'Emmanuel Macron et l'image de la fin de cette campagne de deuxième tour, c'est pour lui plutôt un très bon point.