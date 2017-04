Présidentielle : La Manif pour tous appelle à s'opposer à Macron, "candidat ouvertement anti-famille"

"Macron, c’est non !" La Manif pour tous, mouvement en tête de la lutte contre le mariage de personnes de même sexe, prend position pour le second tour. Et sans surprise, elle appelle à voter contre Emmanuel Macron. "Candidat ouvertement anti-famille, il fait passer l’argent avant l’humain", est-il écrit dans un communiqué publié mardi 25 avril.

"Nous refusons ce bouleversement de civilisation"

"Le programme d’Emmanuel Macron est la continuité de la politique anti-famille menée depuis 5 ans par François Hollande, Manuel Valls et Christiane Taubira", poursuit le texte. "Nous refusons ce bouleversement de civilisation qui entraîne de nouvelles injustices et inégalités pour les femmes et pour les enfants", ajoute le communiqué.

La Manif pour tous, soutenue par des élus des Républicains et du Front national, n'appelle pas ouvertement à voter pour Marine Le Pen. "Nous invitons chacun à décider de son vote", écrit le mouvement, qui est à l'origine de Sens commun, qui a été omniprésent dans la campagne de François Fillon.