Présidentielle : l'UDI exclut (déjà) tout rapprochement avec Macron en vue des législatives

La partie ne s'annonce pas gagnée si Emmanuel Macron remporte le second tour de l'élection présidentielle. Invité de LCI, lundi 24 avril, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a exclu de suspendre l'accord entre son parti et Les Républicains et de négocier avec le mouvement En marche ! en vue des législatives.

"Nous avons évidemment nos candidats qui continuent leur campagne. A l'UDI, on a toujours fait la même chose, nous présentons des candidats, nous présentons un projet, les parlementaires qui sont élus votent pour ce qu'ils trouvent positif et contre ce qu'ils trouvent négatif", a déclaré Jean-Christophe Lagarde sur LCI.

"Il reste des différences"

Le parti centriste, soutien du candidat Les Républicains François Fillon, qui a été battu dimanche, a appelé à voter Emmanuel Macron, arrivé en tête devant la candidate du Front national Marine Le Pen. Toutefois, interrogé sur l'éventualité de négociations avec En marche ! en vue des élections législatives de juin, le président de l'UDI a répondu : "La question ne se pose même pas".

"Evidemment Emmanuel Macron est au centre gauche, nous sommes au centre droit, ça n'empêche pas le dialogue, n'empêche que sur le projet, il y avait des différences, il reste des différences", a expliqué Jean-Christophe Lagarde, disant partager "40 à 45%" du programme d'Emmanuel Macron.

Si demain une majorité à l'Assemblée nationale venait à proposer une augmentation de la CSG, nous voterions contre, s'il s'agit de reconstruire une gouvernance européenne (...) évidemment on le soutiendra. Jean-Christophe Lagarde sur LCI

"Aujourd'hui, moins d'un Français sur quatre ont approuvé je crois d'abord sa personne, peut-être aussi une part de son projet, il y a tous les autres Français qui ont besoin de s'exprimer, d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale pour qu'on soit en situation de savoir quelle majorité veulent les Français", a-t-il encore ajouté.