Présidentielle : l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin apporte son soutien à Emmanuel Macron

C'est désormais officiel. L'ancien Premier ministre de droite Dominique de Villepin apporte son soutien au candidat centriste d'En marche!, dans une interview à paraître vendredi 21 avril dans Le Parisien. Le rapprochement entre l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande et l'ex-locataire de Matignon sous Jacques Chirac (2005-2007) était en cours depuis plusieurs semaines et ce ralliement ne faisait plus mystère.

"Il y a enfin une nouvelle voie, que veut ouvrir Emmanuel Macron, celle du rassemblement: contre l'esprit de querelle, faisons le choix de la volonté", explique Dominique de Villepin dans cette interview mise en ligne dès jeudi soir. "Nous avons une relation amicale et échangeons sur les grandes questions internationales", poursuit celui qui fut également ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004.

Emmanuel Macron "a une vraie qualité d'écoute, une détermination et un sens de l'État indispensable", insiste-t-il. Dominique de Villepin rejoint parmi les soutiens d'Emmanuel Macron plusieurs autres anciens ministres de Jacques Chirac, dont Dominique Perben et Pierre Méhaignerie (Justice), Renaud Dutreil (PME), Anne-Marie Idrac (Commerce extérieur), Thierry Breton (Économie) ou encore Jean-Jacques Aillagon (Culture).