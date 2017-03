Présidentielle : l'aile droite du PS se prépare à rallier Emmanuel Macron

Coup dur pour Benoît Hamon. Dans un projet de tribune que s'est procuré Le Figaro jeudi 9 mars, une quarantaine de députés de l'aile droite du PS indique son intention d'appeler à voter pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle.

Le texte, rédigé par les élus Gilles Savary et Christophe Caresche, est titré "Pourquoi nous soutenons Emmanuel Macron". Ses auteurs jugent que face à l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen, "la candidature d'Emmanuel Macron peut rassembler largement les Français au-delà de clivages ressentis comme de plus en plus inopérants".

Son projet ambitieux et crédible représente l'espoir d'un renouveau politique dans lequel le social-réformisme a toute sa place. C'est à la construction d'une nouvelle alliance européenne et réformiste, autour d'Emmanuel Macron, que nous appelons en tant que socialistes. Christophe Caresche et Gilles Savary dans un projet de tribune

La candidature Hamon jugée pas "crédible"

Le texte n'est pas tendre envers Benoît Hamon, qui a "confirmé l'intention de rompre avec cette mandature et de fédérer tout ce qu'elle compte d'opposants à la majorité sortante ! Cette stratégie ne permettra pas de définir un programme crédible de gouvernement pour la fin mai."

Le principe de cette tribune a été accepté par les députés du pôle des "réformateurs" du Parti socialiste lors d'une réunion organisée mardi. Interrogé par Le Figaro, qui croit savoir que le texte devait paraître vendredi, Christophe Caresche semble embarrassé par la fuite. "C'est un travail entre nous. Il n'y a rien d'arrêté", indique-t-il.