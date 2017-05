Présidentielle : Brigitte Bardot appelle "ceux qui aiment les animaux" à ne pas voter pour Emmanuel Macron

Soutien indéfectible de Marine Le Pen, Brigitte Bardot "invite ceux qui aiment et respectent les animaux à ne pas voter" pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. L'ancienne actrice et amie des bêtes le clame dans un communiqué, diffusé sur son compte Twitter, mardi 2 mai.

Si Macron passe, les animaux trépassent ! pic.twitter.com/wpMuYkuevZ — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 2 mai 2017

"La froideur de son regard bleu acier"

"Si Macron passe, les animaux trépassent", lance Brigitte Bardot. L'ancienne star de cinéma affirme que "le projet que porte Monsieur Macron pour les animaux est mortifère, scandaleux, désespérant". "Alors que les scandales se multiplient, il prend le parti des éleveurs et des chasseurs contre les associations de défense des animaux qui luttent avec difficulté face aux lobbies qui semblent avoir tout pouvoir sur ce candidat", accuse celle qui, à 82 ans, vit recluse à Saint-Tropez.

"Le mépris qu'il affiche devant la souffrance animale résume son manque total d'empathie que prouve la froideur de son regard bleu acier", assène-t-elle à propos de l'ex-ministre de l'Economie, qui s'était notamment déclaré favorable à la réouverture des chasses présidentielles s'il accédait à l'Elysée. Brigitte Bardot avait déjà interpellé les responsables politiques avec véhémence, en février, contre la "cruauté" dans les cirques, les abattoirs et les élevages.