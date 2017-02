Présidentielle : Benoît Hamon promet de donner la liste de ses gros donateurs, mais il n'en a aucun (pour l'instant)

L'engagement de transparence de Benoît Hamon ne coûte (pour l'instant) pas très cher. Dans un communiqué publié jeudi 23 février, le candidat du PS et de ses alliés rappelle qu'il s'est "engagé à rendre publique l'identité de toutes les personnes dont le don ou le total des dons est supérieur à 2 500 euros". Le texte, publié en réaction au soutien de François Bayrou à Emmanuel Macron, interpelle le candidat d'En marche !, lui demandant s'il compte, lui aussi, "prendre le même engagement, dans un souci de transparence".

Déjà interpellé à ce sujet par le socialiste, Emmanuel Macron avait répondu par la négative. "Un ancien ministre devrait savoir qu'il faut respecter la loi, avait-il déclaré en novembre sur Europe 1. C'est de la démagogie. J'ai créé un mouvement en avril dernier et ce mouvement n’a aucune subvention publique, je n’ai pas d'élus qui reversent une partie de leurs indemnités et je n'ai pas de subventions publiques là où les grands partis ont entre 18, 20 ou 22 millions du contribuable chaque année. Je ne vis que des dons des Français et des Françaises."

Des dons de 1 500 ou 2 000 euros mais pas plus

Mais puisque Benoît Hamon s'engage à une transparence totale sur ses "gros donateurs", qu'en est-il réellement ? Malgré cet engagement écrit noir sur blanc, la liste promise est introuvable sur le site du candidat. Et ce pour une bonne raison : "Il n'y a tout simplement pas de donateurs de plus de 2 500 euros pour l'instant !" confie son trésorier de campagne, le député de la Loire Régis Juanico, contacté par franceinfo.

Pour autant, l'équipe de Benoît Hamon ne se montre pas très inquiète. "Ça démarre juste pour nous", rassure Régis Juanico, se disant confiant sur l'arrivée prochaine de dons importants. "Nous avons eu des donateurs à 1 500 ou 2 000 euros pendant la primaire qui sont susceptibles de donner à nouveau et de dépasser 2 500 euros", affirme-t-il.

Des donateurs plus généreux pour Macron

Durant la campagne de la primaire, près de 2 500 personnes avaient donné à Benoît Hamon environ 200 000 euros (soit un don moyen de 83 euros). Des niveaux très en-deçà des sommes récoltées jusqu'à présent par le leader d'En marche !. Selon le JDD, le mouvement d'Emmanuel Macron aurait déjà collecté 5,1 millions d'euros, grâce à 18 700 donateurs (soit un don moyen de 272 euros). L'hebdomadaire précise que 3% des dons (soit environ 500 personnes) dépassent 4 000 euros, et que 150 dons atteignent les 7 500 euros, plafond autorisé par la loi.