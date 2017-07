Les associations reprochent à Emmanuel Macron de ne pas venir à la conférence internationale sur le sida

"Don’t make the HIV epidemic great again", demandent les associations de lutte contre le sida à Emmanuel Macron – un slogan que l'on peut traduire par "ne pas rendre sa grandeur à l'épidémie du VIH". Les associations Act Up, Aides et Coalition Plus s'inquiètent de l'absence du président de la République à la conférence internationale de recherche sur le sida qui s'est ouverte, dimanche 23 juillet, à Paris.

L’absence du nouveau président français sonne comme une marque de mépris pour la lutte menée depuis 30 ans par notre pays. Act Up, Aides et Coalition Plus

Avec ce slogan qui reprend le "Make our Planet great again" d'Emmanuel Macron (qui était lui-même un détournement du "Make America great again" de Donald Trump), les associations expriment leurs "craintes sur l’engagement de la France pour mettre fin à la pandémie du VIH/sida". Le communiqué rappelle que les efforts financiers des dernières années ont permis d'atteindre la barre symbolique des 50% de personnes ayant accès à un traitement et que le taux de décès a été divisé par deux depuis le pic de 2005.

17 millions de personnes sans traitement

Mais dans le même temps, "17 millions de personnes n’ont toujours pas accès à un traitement, et une personne décède du sida toutes les trente secondes dans le monde", rappellent les associations. La pandémie a déjà tué 35 millions de personnes et le communiqué s'inquiète des annonces récentes du gouvernement sur les coupes budgétaires notamment pour l'aide publique au développement.

Les signataires terminent en espérant que la non venue d'Emmanuel Macron relève d'un "affreux malentendu" : "Il n'est pas trop tard pour vous engager et dévoiler vos ambitions pour vaincre le VIH." La conférence de Paris se termine mercredi 26 juillet. Nous sommes là, nous vous attendons.