VIDEO. Législatives : élu dès le premier tour, Sylvain Maillard se prépare à sa nouvelle vie de député

Au cœur de Paris, certains électeurs l'admettent, ils ont élu un parfait inconnu. Sylvain Maillard a été élu dès le premier tour des élections législatives du 11 juin. "Je ne le connais pas, reconnaît cette dame. L'important, c'est qu'il s'inscrive dans la filiation de Macron". La marque En Marche semble être plus importante que le profil du candidat.

Sylvain Maillard, ancien adjoint d'une marie de droite, a été élu dès le premier tour, mais à 43 ans, c'est la première fois qu'il se retrouve en tête d'affiche. "On est obligé de réussir. La gauche s'est totalement explosée. La droite va l'être dans une semaine a priori. On sait qu'on est condamné à réussir", avance ce chef d'entreprise sur un ton à la fois grave et enthousiaste.

"Il faut aller de l'avant"

Tous le reconnaissent, il s'agissait de donner une majorité à Emmanuel Macron. Au fond, peu importait le candidat. "On a tous envie de faire table rase du passé qui n'a laissé que des cicatrices, des plaies. Il faut changer. il faut aller de l'avant", explique cette pharmacienne. Hier Sylvain Maillard a laminé tous les autres candidats des partis politiques. Hier il était en marche, mais désormais il va désormais devoir se mettre au travail.

