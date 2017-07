"La parole est à M. Thomas Mesnier" : les premières semaines d'un député En marche !

Il a été l'un des premiers à se lever pour applaudir le discours du président, et l'un des derniers à se rasseoir quand Emmanuel Macron a quitté l'hémicycle du château de Versailles. Deux semaines seulement après son élection, Thomas Mesnier participe avec l'ensemble des parlementaires à son premier Congrès. Sans surprise, il a apprécié le discours du chef de l'Etat, malgré le peu de nouveautés. "Il a répété devant les parlementaires qu'il voulait baisser leur nombre d'un tiers et dit qu'il était prêt à passer par un référendum si nécessaire. Ce n'est pas rien !" Thomas Mesnier appuie son épaule sur une fenêtre, un huissier lui demande de se redresser. "C'est Versailles !", constate le député, qui découvre les us et coutumes des palais de la République.

L'élu de Charente commence à tisser son réseau. En tant que membre de la commission des Affaires sociales, il a été reçu au ministère du Travail pour rencontrer la ministre et son cabinet. Et puis, il s'est vu confier une mission : il sera rapporteur d'une ordonnance santé, dont l'objectif est d'uniformiser le fonctionnement des ordres médicaux. Thomas Mesnier va devoir s'y mettre très vite : il n'a que deux jours avant d'auditionner les professionnels.

Il a aussi été confronté aux manœuvres purement politiciennes qui régissent, parfois, le Palais-Bourbon. L'élection des membres du bureau de l'Assemblée aurait dû être bouclée en une heure, mais les fractures de la droite, entre Les Républicains canal historique et les "constructifs", ont fait durer la séance jusqu'à 1 heure du matin. "Aux urgences, on travaille la nuit, donc j'étais en pleine forme !", sourit Thomas Mesnier. Pour autant, il n'est pas fier du spectacle donné. "Ça a un petit côté House of Cards… Mais on n'est pas là pour ça ! Je me disais : "Qu'est-ce qu'ils disent sur BFM, on doit passer pour des guignols." Heureusement, ça n'a pas trop été suivi."