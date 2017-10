VIDEO. Guyane : Emmanuel Macron, à la rencontre de la population de Cayenne

Vendredi 27 octobre, Emmanuel Macron a annulé sa visite dans un commissariat et a préféré rencontrer la population de deux quartiers sensibles de Cayenne (Guyane). Le président improvise les selfies et les embrassades. Sa visite surprend, provoque d'abord l'étonnement. Il est interpellé par un migrant en situation irrégulière. "On ne peut pas donner des papiers à tout le monde", lui répond-il.

Corriger l'image du chef de l'État

Les gardes du corps, sur les dents, n'empêchent pas le contact. Des jeunes le questionnent sur les contrats aidés. Le chef de l'État défend sa politique et avance ces initiatives en faveur de l'emploi. Après les incidents de la veille, ce déplacement surprise doit permettre de corriger l'image d'Emmanuel Macron pour conclure sur une bonne note ces trois jours passés en Guyane.

