EN IMAGES. Présidentielle : le grand débat Le Pen-Macron sur France 2 et TF1 résumé en 13 dessins de presse drôles et moqueurs

Des invectives, des attaques ad hominem, des critiques sur le passé... Le grand débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a donné lieu à un face-à-face particulièrement âpre et disputé, mercredi 3 mai, sur France 2 et TF1. Sur les réseaux sociaux, il a aussi inspiré de multiples dessins de presse drôles et moqueurs. Franceinfo en a compilé quelques-uns.

Gros, pour "La revue dessinnée"

Ménégol, sur Twitter

Le grand débat du 2e tour. #2017LeDebat pic.twitter.com/Jj1Z8ITYaE — Olivier Ménégol (@MenegolLeDessin) 3 mai 2017

Delucq, sur Twitter

Ranson, sur Facebook

TerreurGraphiQ, pour "Libération"

Philippe Morelle, sur Facebook

Ulys, sur Twitter

Ménégol, sur Twitter

Le grand débat du 2e tour. #2017LeDebat pic.twitter.com/Joj9LXsRkj — Olivier Ménégol (@MenegolLeDessin) 3 mai 2017

TerreurGraphiQ, sur Twitter

Un dernier pour la route pic.twitter.com/fVIZgfpLqL — Terreur Graphique (@TerreurGraphiQ) 3 mai 2017

Lipp Farkas, sur Facebook

Delucq, sur Twitter

Na !, sur Twitter

Chrib, sur Twitter