Emmanuel Macron répond au poème d'une adolescente britannique... par un poème

C'est une réponse pas piquée des vers. A l'occasion de son anniversaire, mercredi 1er novembre, Sophie, une Britannique de 13 ans, a reçu un message spécial d'Emmanuel Macron, révèle le compte Twitter de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Le président français lui a écrit un poème d'une vingtaine de lignes, raconte Le Parisien.

Au printemps dernier, alors qu'elle était en vacances dans la capitale française avec sa famille, la jeune fille a écrit un poème sur la tour Eiffel intitulé "Centre of attention", qu'elle a adressé à l'Elysée, alors occupé par François Hollande.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm