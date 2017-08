Emmanuel Macron porte plainte pour "harcèlement" contre un photographe qui le suivait sur son lieu de vacances

Emmanuel Macron a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances, a indiqué l'Elysée mardi 15 août. Le journaliste s'est introduit dimanche "sur la propriété privée" où séjournent le chef de l'Etat et son épouse Brigitte, dans un quartier de Marseille. Cette intrusion "a conduit à un dépôt de plainte", a précisé l'Elysée, confirmant une information du magazine VSD. La plainte a été déposée "au nom du président".

Le journaliste suivait le couple Macron à moto

"De temps en temps, [Emmanuel Macron] sort (...) et ce photographe l'a suivi à plusieurs reprises à moto, indique le service de communication de l'Elysée. La sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, il a continué, parfois à ses risques et périls." D'après VSD, le photographe a été retenu environ six heures en garde à vue dimanche dans un commissariat de Marseille.

Selon une source policière sur place, le journaliste se trouvait à l'entrée du parc Talabot lors de son interpellation et a été relâché à l'issue des vérifications d'usage. L'Elysée a en revanche démenti toute pression sur des équipes de télévision postées devant la maison qu'occupe le couple Macron. "Ce n'est pas du tout notre manière de travailler", souligne le service de communicaton.