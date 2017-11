L'écrivaine Leïla Slimani nommée "représentante personnelle du chef de l’Etat pour la francophonie"

Après le prix Goncourt, une mission à l'Elysée. L’auteure franco-marocaine Leïla Slimani a été nommée "représentante personnelle du chef de l’Etat pour la francophonie", a annoncé l'Elysée, lundi 6 novembre. "Selon la lettre de mission qu’elle a reçue du Président de la République, Madame Slimani représentera la France au Conseil permanent de la Francophonie", indique le document. L'année dernière, cette ancienne journaliste avait obtenu le prestigieux prix Goncourt pour son roman Chanson douce (Gallimard).

"Dans le cadre de sa fonction, Mme Slimani portera au plus haut le rayonnement et la promotion de la langue française et du plurilinguisme, ainsi que des valeurs que les membres de la Francophonie ont en partage, poursuit l'Elysée. Elle représentera une politique francophone ouverte, en action, centrée sur des projets concrets liés aux priorités du Président de la République telles que l’éducation, la culture, l’égalité femmes-hommes, l’insertion professionnelle et la mobilité des jeunes, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement du numérique."

L'auteure, défenseure des droits des femmes, a récemment publié Sexe et mensonges. La vie sexuelle au Maroc (Les Arènes). Lors de la campagne présidentielle française, elle avait loué la "jeunesse" et la "modernité" d'Emmanuel Macron, et avait appelé à voter pour lui lors de l'entre-deux-tours, face à Marine Le Pen.