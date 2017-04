Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les favoris du premier tour, selon notre ultime sondage Ipsos Sopra-Steria

A deux jours du verdict des urnes, deux candidats font toujours la course en tête, talonnés par deux poursuivants. Selon un ultime sondage Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions et Radio France paru vendredi 21 avril, Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (22%) sont les deux favoris du premier tour de l'élection présidentielle. Ce duo de tête est toutefois suivi de près par François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, à égalité avec 19% des intentions de vote. Loin derrière, Benoît Hamon pointe en cinquième position avec 7,5%, tandis que les six autres candidats sont tous crédités de moins de 5%.

Encore 31% des électeurs peuvent changer d'avis

Signe de l'incertitude qui règne encore à seulement 48 heures du scrutin, l'indécision des électeurs augmente par rapport à la précédente enquête, réalisée en début de semaine. Ainsi, seules 69% des personnes certaines d'aller voter disent avoir fait définitivement leur choix, tandis que 31% disent pouvoir changer d'avis.

Dans le détail, 85% des Français ayant l'intention de voter pour Marine Le Pen se disent sûrs de leur choix. Ils sont 83% chez les électeurs potentiels de François Fillon, 73% chez ceux d'Emmanuel Macron, 63% chez ceux de Jean-Luc Mélenchon et seulement 51% chez ceux de Benoît Hamon.

Une abstention potentiellement très élevée

Ipsos a par ailleurs demandé aux personnes interrogées vers quel candidat elles se tourneraient en second choix si elles décidaient finalement de modifier leur vote. A partir de ces données, l'institut a déterminé le point haut et le point bas de chaque candidat dans le cas où la moitié des hésitants changeaient effectivement d'avis : Emmanuel Macron se situerait entre 20,5 et 27%, Marine Le Pen entre 20 et 23%, François Fillon entre 17,5 et 20,5% et Jean-Luc Mélenchon entre 16 et 21%.

Dernière donnée importante révélée par ce sondage : la participation, estimée à 73%, pourrait être la plus faible enregistrée lors d'un scrutin présidentiel depuis le premier tour de l'élection de 2002.

*Sondage réalisé par internet auprès d'un échantillon de 2 048 personnes inscrites sur les listes électorales (dont 1 401 certaines d'aller voter et exprimant une intention de vote), constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.