Emmanuel Macron en banquier au nez crochu : quand Les Républicains dérapent sur Twitter

La caricature permet-elle tous les excès ? Un dessin intitulé "La galaxie Macron" et représentant Emmanuel Macron en banquier au nez crochu a été publié par le compte du parti Les Républicains, vendredi 10 mars au matin. De nombreux internautes ont dénoncé le sous-entendu antisémite de cette caricature, en la rapprochant des dessins nauséabonds de l'extrême droite des années 30.

.@lesRepublicains @FrancoisFillon intéressant ce choix d'illustration qui rappelle les plus grandes heures de l'antisémitisme... pic.twitter.com/9aBSvrpDsa — Macron 2017 (@TeamMacron2017) 10 mars 2017

"En voyant le dessin, j’ai halluciné. J’ai immédiatement pensé aux caricatures des pétainistes, staliniens et autres vichystes des années 30 et 40", réagit auprès de franceinfo Pierre Le Texier, membre de l'équipe digitale d'Emmanuel Macron, qui a vite dénoncé le dessin avec le compte Twitter @TeamMacron2017. "Je ne sais pas ce qui leur a pris, avec un Front national aussi haut... On a tous les clichés : le chapeau haut de forme, le cigare, le nez crochu..." Sylvain Fort, directeur de la communication d'En marche !, a également exprimé son indignation sur Twitter : "Un imaginaire crapoteux - mais ne le savait-on pas, au fond ?"

C'est un gros dérapage, c'est digne des staliniens et pétainistes des années 30. Pierre Le Texier franceinfo

Nicolas Sarkozy aussi était caricaturé avec un nez crochu

"Je pense qu’on ne va pas en rester là. Ce n’est pas normal, un dessin comme ça dépasse largement le cadre d’une campagne électorale normale", ajoute très remonté Pierre Le Texier. Contacté par franceinfo, le service presse des Républicains, à l'origine du dessin, joue l'apaisement en annonçant le retrait du message "pour calmer un peu le jeu". Après six heures d'exposition sur les réseaux sociaux, le parti de François Fillon a effectivement supprimé le message avant de poster la même infographie avec une photographie plus sobre d'Emmanuel Macron.

Le service presse de LR tente aussi de relativiser. "Il n'y avait aucune volonté de faire référence aux années 30 et à un discours antisémite. Le chapeau, c'était le symbole des banques. La faucille pour son côté communiste. Et le cigare, le monde des affaires", explique-t-on service de presse. "Mais bon ça va quoi, c'est juste une caricature. Nicolas Sarkozy aussi était caricaturé avec un nez crochu."