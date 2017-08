Emmanuel et Brigitte Macron passent leurs vacances à Marseille

Emmanuel Macron, dont l'Elysée se refuse à indiquer le lieu de villégiature, passe ses premières vacances d'été présidentielles à Marseille en compagnie de son épouse Brigitte, révèlent le Journal du Dimanche et La Provence, dimanche 13 août. Le couple présidentiel séjourne "dans une résidence dotée d'une grande piscine, discrètement blottie au bout d'une impasse sur les hauteurs de la ville", selon le JDD. La Provence croit savoir qu'il s'agit de la villa "d'un haut fonctionnaire préfectoral", située dans le 7e arrondissement de Marseille, dans le parc Talabot.

"On a reconnu Macron avec le maillot de l'OM"

"Jogging sur la plage du Prado, visite privée du château de la Buzine, le 'château de ma mère' immortalisé par Marcel Pagnol, et balade sur l'esplanade des Moulins à Allauch pour admirer le panorama", écrit encore le JDD. La Provence cite de son côté des témoins qui ont croisé le président, pendant son footing, avec ses gardes du corps. "Ils nous ont évités, et on a reconnu Macron qui courait avec un maillot de l'OM, celui du numéro 10", raconte une habitante d'Allauch.

Interrogé par l'AFP, l'Elysée s'est refusé à confirmer l'information, répétant que le chef de l'Etat passait ses vacances "en France" et qu'il restait "mobilisable à tout moment", sans plus de précisions sur la durée et le lieu de cette villégiature.