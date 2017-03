DIRECT. Présidentielle : Manuel Valls dément tout appel à soutenir Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL, ce matin. Il réagit aux nouvelles révélations concernant François Fillon.

: Quand Vals dit "Hamon ne suscite pas l’engouement", veut-il dire qu'il ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a aucune chance ? Qu'il préfère renier sa famille pour ménager son avenir ? D'un autre côt" il n'est pas le premier ni le dernier....il faut se ranger du bon côté pour espérer obtenir une circonscription après la presidentielle !

: Manuel Valls doir se lancer et rejoindre Macron à sa manière. Hamon est nul et le restera. Il affaiblit le parti socialiste , il n'est pas audible. C'est un bisounours en perdition.

: Avec ces réflexions amères de M Valls, on se rend compte une fois de plus que le système des primaires n'est vraiment pas adapté à notre pays !

: Dans les commentaires, vous réagissez aux propos de Manuel Valls sur Benoît Hamon, qui selon lui "ne suscite pas l'engouement".

: La question fait couler beaucoup d'encre chez ses adversaires. Comment Emmanuel Macron finance-t-il sa campagne? En marche ! n'ayant pas d'élus, le mouvement ne touche pas de financement public. Je réponds à cette interrogation dans cet article.







: Cet article de Paris Match n'a pas échappé à Cécile Duflot, qui en profite pour envoyer une petite pîque au passage à Manuel Valls.

: "Hamon ne suscite pas d'engouement."





Manuel Valls n'a également pas apprécié l'accord passé entre l'écologiste Yannick Jadot et le gagnant de la primaire de la gauche. "Je ne pourrais pas assumer autant de contradictions", confie-t-il à Paris Match.

: Manuel Valls a démenti appeler à voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Mais selon des propos rapportés par Paris Match, l'ancien Premier ministre ne souhaite pas apporter son parrainage à Benoît Hamon.

: Du côté de de la presse quotidienne régionale, La Nouvelle République s'intéresse aux habits portés par les élus et ce qu'ils révèlent d'eux.











: Une réunion doit avoir lieu, autour de l'ancien Premier ministre, en fin de journée à huis clos à l'Assemblée, avec entre 200 à 300 personnes attendues.

: Manuel Valls a démenti, hier soir, une information du Parisien selon laquelle il s'apprêterait à appeler à voter Emmanuel Macron avant même le premier tour de la présidentielle.

: "J'assume avoir un autre rapport aux Français que ceux qui ont eu la responsabilité de représenter la gauche à l'élection présidentielle. J'assume avoir un rapport à la démocratie, aux contre-pouvoirs différent.(...) J'assume penser le monde différemment."



Benoît Hamon tenait un meeting, hier soir, en Martinique.



: Il est six heures, voici les principaux titres :



• L'affaire sur les enfants de François Fillon connaît un nouveau rebondissement. Selon Le Parisien, Marie et Charles Fillon ont effectué des virements qui intriguent les enquêteurs à destination du compte de leurs parents, lorsqu'ils étaient employés comme attachés parlementaires auprès de leur père.



L'association Anticor a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour lui demander "de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère" de la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron.



La Turquie refuse le retour de l'ambassadeur néerlandais. Elle suspend également les relations "au plus haut niveau". Une nouvelle escalade dans la crise diplomatique qui oppose les deux pays.



• La chambre des Lords britannique, après celle des députés, a donné, hier soir, son accord final à la loi de déclenchement du Brexit. Theresa May a désormais les mains libres pour lancer la procédure de divorce avant la fin du mois de mars, date butoir qu'elle s'est fixée.