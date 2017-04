DIRECT. A trois semaines du premier tour de la présidentielle, regardez le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Emmanuel Macron fait son entrée dans la salle du Parc Chanot de Marseille, où il doit prononcer un discours de campagne. Vous pouvez le regarder s'exprimer en direct sur notre site, avec les images fournies par l'équipe du candidat.





: Des chauffeurs de taxis et des pieds-noirs ont tenté d'empêcher Emmanuel Macron d'accéder à la salle où il doit tenir son meeting. Les uns l'accusent d'avoir favorisé l'émergence des sociétés de VTC, les autres lui reprochent ses propos sur la colonisation.

: @anonyme : A moins d'une demi-heure du début du meeting marseillais du candidat d'En marche !, plus de 4 000 personnes sont déjà au Parc Chanot, selon un journaliste de l'AFP. Vous pourrez regarder l'intervention du candidat en direct sur notre site.

: Sauf que tous ces gens dont se moque Poutou en ce premier avril ont pris des responsabilites, ont agi pour la France et l'ont fait évoluer. Qu'a fait Poutou ? Quel est son bilan ? En dehors de la parlotte ?

: @anonyme : Le message de Philippe Poutou, dans lequel il annonce son ralliement à Emmanuel Macron, est à prendre au second degré, en ce 1er avril...





: "La Bourse ne finance plus l'économie, c'est un lieu de spéculation, un malheur de notre société."





Le candidat en lutte contre "l'occupation financière de la City et de Wall Street" était l'invité du "12/13" de France 3. Vous pourrez bientôt retrouver son interview ici.





: "J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection présidentielle et d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron."



Sur Facebook, le candidat anticapitaliste annonce, avec humour, qu'il rejoint "un groupe de vrais rebelles, de gens qui veulent changer le système : Jacques Attali, François Bayrou, Manuel Valls, Gérard Collomb, Dominique Perben, Che Guevara…" Il conclut ainsi son message : "Ou pas."





: Dans nos interviews sportives des principaux candidats, découvrez la passion d'Emmanuel Macron pour Boris Becker, la collection Panini de Nicolas Dupont-Aignan ou encore la chanson des Verts scandée par Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, raconte qu'il était "le plus petit et le plus maigre" du lycée et qu'il ne brillait "que là où la volonté l'emportait sur tout".

: Fan de l'ovalie, Benoît Hamon a un temps "rêvé d'être le capitaine de l'équipe de France de rugby" et de "défier le haka des Blacks", comme il nous le raconte.









: Il est midi, voici l'essentiel des titres de ce samedi :



• Avant son meeting à Marseille, Emmanuel Macron a rencontré le président Les Républicains de la région Paca, Christian Estrosi, sifflé hier lors d'un meeting de François Fillon. "Une simple visite républicaine", assure l'entourage du candidat d'En marche !.



• Alors qu'une note de la DGSI affirme que les autorités chinoises sont "activement impliquées" dans les manifestations de soutien à l'homme tué par la police à Paris, l'avocat de la famille dénonce "des accusations calomnieuses" visant à discréditer le mouvement.





• En ce 1er avril, de nouvelles mesures entrent en vigueur. Parmi elles, la baisse des tarifs du gaz, un étiquetage plus détaillé des produits laitiers et des produits transformés à base de viande, ou encore des annonces immobilières plus transparentes.



• Sortie de crise en vue ? Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, et la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, doivent formuler des propositions, dans deux heures, pour mettre fin à deux semaines d'un conflit social inédit dans le département. Suivez notre direct.

: "Les républicains de cette région n'auraient pas compris que, à l'occasion de cette visite à Marseille, je ne le reçoive pas."



A l'issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron dans son bureau du conseil régional à Marseille, Christian Estrosi explique pourquoi il a accepté d'accueillir le candidat centriste, qui en avait fait la demande.

: Emmanuel Macron a été reçu, ce matin, à Marseille, par le président de la région Paca, Christian Estrosi. Sur franceinfo, le sénateur François Patriat, soutien du candidat d'En marche !, a assuré qu'il ne s'agissait pas d'obtenir le soutien de l'élu de droite.











: Passons à présent à notre revue de presse matinale, en commençant par Libération, qui s'intéresse aux chances de François Fillon de remporter l'élection.





: Il est l'invité surprise de l'élection, mais vous avez peut-être déjà vu son visage quelque part. Pont, armoires électriques, palissades... Depuis des années, les colleurs d'affiches de François Asselineau font tout pour imposer son crâne légèrement dégarni dans le paysage. Je suis allé à leur rencontre.









: Sur franceinfo, François Patriat, soutien d'Emmanuel Macron, indique que la rencontre entre le candidat d'En marche ! et Christian Estrosi est "simplement une visite républicaine". Hier, le président de la région Paca, qui avait un temps lâché François Fillon, a été sifflé lors d'un meeting du candidat de la droite.

: A sa demande, Emmanuel Macron rencontre actuellement le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, à Marseille. Voici les images de La Provence.



