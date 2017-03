DIRECT. Présidentielle : revivez l'interview d'Emmanuel Macron, invité du "20 heures" de France 2

Ce qu'il faut savoir

Benoît Hamon a fait de lui l'une de ses cibles, en dénonçant un "parti de l'argent" qui a trop de candidats à cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, toujours donné présent au second tour dans les sondages, est l'invité du journal de 20 heures de France 2, dimanche 19 mars. Franceinfo vous propose de suivre cette interview en direct.

Hamon l'attaque sur scène. En meeting dimanche à Bercy, le candidat du PS a fait allusion à plusieurs propos controversés de l'ancien ministre de l'Economie : "Vous êtes chômeurs ? Créez votre entreprise ! Vous êtes pauvres ? Devenez milliardaires! Vous n'avez qu'un T-shirt? Allez vous acheter un costume, diable!"

Les sociaux-démocrates allemands l'applaudissent. "Imaginez-vous, a lancé dimanche le président sortant du SPD, Sigmar Gabriel. Emmanuel Macron devient président en France et Martin Schulz chancelier [en Allemagne] : tout ce que nous pourrons changer dans cette Europe!"

Les sondages le donnent toujours au second tour. Emmanuel Macron obtient 26% des intentions de vote, à égalité avec Marine Le Pen et loin devant François Fillon (17%), selon un sondage Kantar Sofres-One Point pour Le Figaro et LCI, réalisé sur un échantillon de 1 508 Français inscrits sur les listes électorales.