DIRECT. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont regardé le débat Le Pen-Macron sur TF1 et France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Je veux éradiquer la colère dont le Front national se nourrit", a lancé Emmanuel Macron sur France Inter ce matin. "Pour traiter cette colère, il faut pouvoir à la fois faire, avoir des résultats et expliquer", a-t-il précisé. Avant de terminer son interview, le candidat a également reparlé d'écologie et d'économie.



(FRANCE INTER)

: @Yan : On vient tout juste d'avoir les audiences ! Avec 8,1 millions, TF1 devance France 2 et ses 7 millions de téléspectateurs. Et donc au total 15,1 millions de téléspectateurs.

: A-t-on l'audimat du débat ? Merci :)

: "Il n'y a pas de Front républicain, c'est la vraie différence avec 2002", a lancé Emmanuel Macron sur France Inter, au lendemain du débat télévisé de l'entre-deux-tours avec Marine Le Pen. "Il n'y a pas de prise de conscience collective, politique, médiatique, citoyenne, pour dire 'no pasaran'".



(FRANCEINFO)

: "Au bout d'un an on dira [aux personnes étrangères qui travaillent en France et qui se retrouvent au chômage] : 'Je vous demande de rentrer dans votre pays car il n'y a plus de travail'."



Jean-Jacques Bourdin insiste pour comprendre ce que souhaite faire Marine Le Pen vis-à-vis des travailleurs étrangers en situation régulière, si elle est élue.



: Pendant le débat, hier soir, Marine Le Pen a insinué qu'Emmanuel Macron pourrait avoir un compte aux Bahamas. Sur France Inter, le candidat d'En marche ! dément cette information : "Non je n'ai pas de compte aux Bahamas. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger." Tandis que sur BFMTV, la candidate du FN revient sur ce qu'elle a dit et déclare ne pas avoir accusé son rival d'avoir un tel compte.

: "Ce débat a été sévère, mais c'était nécessaire. (...) Là c'est vrai qu'on est en désaccord sur tout."

: "Ce débat n'a pas permis d'avoir une idée assez claire de qui est M. Macron."



Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle, est, elle, invitée, sur BFMTV.

: "Il n'y a pas de Front républicain. C'est la vraie différence avec 2002. (...) ça n'est pas le cas pourquoi ? Parce qu'il y a une banalisation du Front national."

: "Quand vous vous faites insulter toute une soirée, vous n'en sortez pas forcément grandi."

: "Je crois qu'il faut débattre avec le Front national. On n'arrive pas à démonter tous les mensonges mais on arrive à tordre le cou à certains."



Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! à la présidentielle, est l'invité de France Inter. Il revient sur le débat d'hier.

: Invité sur RTL ce matin, Jean-Louis Borloo, soutien d'Emmanuel Macron a loué un "débat très instructif". Pourquoi ? Parce qu'il "a révélé les personnalités des deux candidats", selon l'ancien ministre. "D'un côté, quelqu'un qui faisait des procès et de l'autre, quelqu'un qui proposait des projets", a-t-il ajouté.









(FRANCEINFO)

: "L'issue de la présidentielle française inquiète beaucoup les Algériens."



Un journaliste d'El Watan revient pour franceinfo sur les raisons pour lesquelles ses compatriotes s'intéressent davantage à l'élection présidentielle française qu'au scrutin législatif algérien qui a lieu aujourd'hui dans leur pays.



: S'il est élu lors du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron veut mettre en place le "remboursement à 100% des lunettes, des prothèses auditives et dentaires à horizon 2022". Je décrypte son projet en cinq questions.



(ERIC FEFERBERG / AFP)

: "Je trouve qu'il est resté calme, à sa place j'aurais été nerveux."



Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En marche !, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il dresse le bilan du débat. "Pour masquer ses lacunes elle choisissait l'agressivité", dit-il à propos de Marine Le Pen. "Désolé de le dire comme ça mais elle racontait n'importe quoi."

: De la politique étrangère de Jean-Luc Mélenchon au "ni de droite ni de gauche" d'Emmanuel Macron, Charles de Gaulle a servi à justifier un peu tout et n'importe quoi dans le discours des candidats à l'élection présidentielle. J'ai compilé moult exemples de candidats de tout bord qui ont évoqué la figure du Général lors de la campagne.









(FRANCEINFO)

: Nous n'avons pas vu le même debat. MLP faisait pitié en se perdant dans ses notes et sa méconnaissance des dossier. Je m'attendais à bcp mieux de sa part.

: Elle n'avait rien, aucun chiffre, à part des intox !

: Quand je lis que certains ont trouvé Marine Le Pen convaincante, taclant au bon moment mais j'ai honte pour mon pays. Elle ne répondait jamais aux questions et des gens veulent élire cette nullité. Aucun fond à part balancer ses clichés qui régalent la pauvre petite France. Ça fait peine.

: Elle a la niaque et beaucoup plus de conviction que Macron.

: Le Pen a voulu faire son show et elle a bien réussi.

: Ce débat continue de vous faire beaucoup, beaucoup réagir... et de vous diviser. Bien que dans l'ensemble, vous soyez plus nombreux à critiquer l'attitude de Marine Le Pen.

: Devant ce débat tendu, on a quand même essayé de prendre du recul et de rire un peu. Car il n'a pas manqué d'inspirer les internautes. Retrouvez dans cet article 22 tweets qui nous ont fait rire pendant ce face-à-face qui fera date.

: Erreurs factuelles, exagérations, intox... Marine Le Pen s'est illustrée par de nombreux arrangements avec la réalité lors du débat d'entre-deux-tours. Franceinfo en a sélectionné cinq dans cet article. De son côté, Emmanuel Macron n'a commis que de légères imprécisions, par exemple sur le nombre de décrocheurs scolaires, qu'il a estimé à 150 000 par an, au lieu de 100 000.

: Vous avez choisi de regarder le foot plutôt que le débat hier soir ? On vous propose une séance de rattrapage, avec au choix notre article qui résume ce qu'il faut retenir du débat ou la vidéo qui résume en deux minutes les 2h30 de face-à-face. Vous pouvez aussi consulter les deux, et ainsi être prêt(e) à refaire le débat ce matin à la machine à café.









(FRANCEINFO)

: Le thème du combat de boxe a inspiré les éditorialistes et les journalistes. Les deux candidats se sont rendus "coups pour coups sur le ring explosif du débat présidentiel", relève Philippe Palat, du Midi Libre. Un jugement tout à fait similaire pour Le Télégramme.





: Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés "au cours d'un débat d'entre-deux-tours d'une brutalité inédite qui a souvent manqué de hauteur et sans parvenir à instaurer un dialogue à la hauteur de l'enjeu", résume Le Figaro. Le quotidien estime néanmoins que le candidat de En marche ! a dominé ce face-à-face.





: Bonjour @chaquevoixcompte. Selon un sondage Elabe publié par BFMTV, immédiatement après la fin de l'émission, 63% des Français ayant regardé le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont jugé l'ancien ministre de l'Economie plus convaincant, 34% ont préféré Marine Le Pen.



En ce qui concerne les médias, on va tout de suite voir qui en est sorti gagnant grâce à la revue de presse.

: Bonjour Violaine ! Après ce "débat " (en était-ce vraiment un ??) J'ai hâte de voir qui en sort gagnant, selon les médias et les sondages !