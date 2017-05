A deux jours du scrutin, Greenpeace déploie une banderole "contre le projet de Marine Le Pen" sur la tour Eiffel. Suivez la dernière journée de campagne en direct

Ce qu'il faut savoir

Une action choc à 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Des militants de l'ONG Greenpeace ont escaladé la tour Eiffel, vendredi 5 mai au matin, pour y déployer une gigantesque banderole sur laquelle est inscrit "Liberté, égalité, fraternité #Resist". Une initiative destinée à "mettre en garde contre le projet de Marine le Pen et ce qu'il représente comme risques pour les associations et au-delà", a indiqué le directeur général de Greenpeace France, cité par Europe 1. Suivez la dernière journée de campagne pour l'élection présidentielle avec franceinfo.



Dernière ligne droite pour les candidats. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tenu jeudi soir leurs derniers meetings de campagne, respectivement à Albi (Tarn) et à Ennemain (Somme), la dernière journée sera marquée par de nombreuses interventions médiatiques de la part des candidats, qui seront invités de la matinale de RTL. En fin de journée, Marine Le Pen sera l'invitée de M6, tandis qu'Emmanuel Macron répondra aux questions de Mediapart.

Vers une abstention quasi-record au second tour. Avec une participation estimée à 75%, le second tour devrait être le deuxième plus faible de l'histoire de la Cinquième République, selon un sondage Odoxa* pour franceinfo. Selon l'institut, il est "fort probable" que la participation ce dimanche se situe "en dessous de celle du premier tour" (77,77%) et qu'elle soit plus faible que celles observées lors des trois dernières présidentielles de 2002, 2007 et 2012. Le record d'abstention lors d'un second tour remonte à 1969 (69% de participation à l'époque).

Les ouvriers et les Insoumis particulièrement abstentionnistes. Selon cette étude, l'abstention devrait être "maximale" au sein des catégories populaires, et en particulier chez les chômeurs (35%) et les ouvriers (30%). Autre enseignement : c'est auprès des sympathisants des partis de la gauche du PS (essentiellement les Insoumis que l'abstention atteint ses plus hauts niveaux, avec 34%, alors qu'elle n'est que de 10% auprès des sympathisants du PS et de 28% auprès des sympathisants de la droite.

* Enquête réalisée en ligne le 4 mai 2017 auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 959 personnes inscrites sur les listes électorales.