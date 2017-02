DIRECT. Présidentielle : après avoir conclu leur alliance, Emmanuel Macron et François Bayrou se rencontrent

Ce qu'il faut savoir

Le candidat d'En marche ! à la présidentielle, Emmanuel Macron, et le président du MoDem, François Bayrou, se rencontrent, jeudi 23 février, au Palais de Tokyo, à Paris, au lendemain de l'annonce de leur "alliance". Les deux hommes devraient s'exprimer devant la presse à l'issue de cette réunion, sur les modalités de ce pacte politique.

"Un tournant décisif". Le candidat d'En marche ! à la présidentielle a immédiatement accepté l'offre de François Bayrou, mercredi, y voyant un "tournant" décisif dans cette élection et dans la vie politique française.

Des propos controversés. Cet appui du maire de Pau constitue un coup de pouce non négligeable pour Emmanuel Macron après les déclarations controversées de l'ancien-ministre de l'Economie sur la colonisation et le mariage homosexuel, la semaine dernière.

Fillon et Macron au coude à coude. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions, réalisé avant le ralliement de François Bayrou à l'ancien ministre de l'Economie, François Fillon et Emmanuel Macron recueillent respectivement 21% et 20% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle.