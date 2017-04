DIRECT. Présidentielle : "Notre but, c'est la victoire", lance Florian Philippot (FN) au lendemain du premier tour

Ce qu'il faut savoir

La bataille pour le second tour démarre. Dimanche 23 avril, Emmanuel Macron (23,86%) et Marine Le Pen (21,43%) sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle, selon les résultats du ministère de l'Intérieur remis à jour dans la nuit. Au lendemain de ce "big bang" politique, qui a vu l'élimination des deux grands partis traditionnels, suivez toutes les déclarations, analyses et commentaires, en direct sur franceinfo.fr. "Le but, c'est la victoire", a ainsi lancé Florian Philippot, bras droit de Marine Le Pen, sur France 2.

>> Regardez les résultats du premier tour dans votre ville, votre département ou votre région

Emmanuel Macron en tête. Selon les derniers résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur lundi matin, Emmanuel Macron obtient 23,86% des voix, devant Marine Le Pen (21,43%), François Fillon (19,91%) et Jean-Luc Mélenchon (19,64%). Derrière, arrivent Benoît Hamon (6,35%), Nicolas Dupont-Aignan (4,73%), Jean Lassalle (1,21%), Philippe Poutou (1,10%), François Asselineau (0,92%), Nathalie Arthaud (0,65%) et Jacques Cheminade (0,18%).

Des consignes de vote de la part des éliminés. Si Benoit Hamon et François Fillon appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour, les autres candidats éliminés ne font pas le même choix. Certains préfèrent différer leur prise de décision, quand d'autres expliquent qu'ils ne donneront pas de consigne de vote.

Un "séisme" pour la presse. "Big bang", "saut dans le vide" ou encore "séisme" : des Echos à La Croix, les médias se font l'écho de la déflagration causée par des résultats qui laissent "la droite K.-0." et la gauche à terre. En effet, le candidat des Républicains, François Fillon (19,94%), termine troisième, juste devant le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (19,62%). Très loin derrière vient le candidat socialiste, Benoît Hamon (6,35%).

Rassemblement spontané à Paris. Plusieurs centaines de jeunes "antifascistes" se sont rassemblés, dimanche soir, sur la place de la Bastille à Paris, pour protester contre le résultat du premier tour. Ce face-à-face tendu avec la police a fait deux blessés.