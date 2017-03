Déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas : le parquet ouvre une enquête préliminaire pour favoritisme

Une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel a été ouverte, lundi 13 mars, par le parquet de Paris, sur un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas, lorsqu'il était encore ministre de l'Économie, révèle France Inter, mardi 14 mars.

Du côté de #Macron, on estime que cette enquête "concerne Business France et Havas". — sara ghibaudo (@saraghibaudo) 14 mars 2017

L'enquête porte sur la soirée de la "French Tech Night" du 6 janvier 2016, lors de laquelle Emmanuel Macron avait rencontré des entrepreneurs français aux États-Unis. Cette soirée, organisée par Havas pour 380 000 euros, n'avait pas fait l'objet d'un appel d'offre, avait révélé le Canard Enchaîné.

À ce stade, selon les informations de France Inter, le candidat d'En Marche n'est pas directement visé. Dans le camp d'Emmanuel Macron, on estime que cette enquête "concerne Business France et Havas". L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Elle devra déterminer si l'organisme de promotion des entreprises françaises à l'étranger Business France pouvait se dispenser d'un appel d'offre pour confier l'organisation de cette soirée à Havas.