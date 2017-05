Conseillers, politiques, économistes, people... Qui compose la galaxie Macron ?

La performance est inédite. A peine un an après avoir lancé son mouvement, Emmanuel Macron s'est hissé au second tour de l'élection présidentielle du dimanche 7 mai face à Marine Le Pen. Une campagne éclair menée en s'appuyant sur un noyau de fidèles. Franceinfo s'est penché sur ceux qui composent aujourd'hui la garde rapprochée du candidat.

Ceux qui font tourner En marche !

Les conseillers d'Emmanuel Macron : de gauche à droite, Stéphane Séjourné, Ismaël Emelien, Julien Denormandie, Jean-Marie Girier, Sophie Ferracci, Sibeth Ndiaye, Sylvain Fort et Alexis Kohler. (ANSELME CALABRESE / FRANCEINFO)

Autour d'Emmanuel Macron, on trouve pléthore de jeunes têtes bien faites. La plupart sont issues de son cabinet à Bercy, certaines militaient déjà pour DSK, comme le notent Les Echos. Dans cette jeune garde plutôt masculine, dont la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans, on peut citer Ismaël Emelien, conseiller stratégie. Il a été le premier à quitter Bercy en avril 2016 pour monter En marche ! Grandes lunettes et barbe de trois jours, il supervise la communication, les études d'opinion et les discours du "chef", comme on appelle Emmanuel Macron au QG.

Stéphane Séjourné, 32 ans, conseiller politique, s'occupe des relations avec les élus et travaille aussi pour la commission d'investiture chargée de désigner les candidats aux législatives. Julien Denormandie, 36 ans, ancien directeur adjoint de cabinet à Bercy, est le secrétaire général adjoint d'En marche !

Alexis Kohler, ex-directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, travaille aujourd'hui pour une compagnie maritime suisse. Mais ce diplômé de Sciences Po, de l'Essec et de l'ENA, est toujours très proche de l'ancien ministre. A tel point qu'en interne, un conseiller en parle comme du "deuxième cerveau" du candidat : "Je ne crois pas qu'Emmanuel ait pris une seule décision stratégique dans cette campagne sans le consulter". D'après Le Monde, il pourrait devenir secrétaire général de l'Elysée en cas d'élection d'Emmanuel Macron.

Sophie Ferracci est l'une des trois chefs de cabinet. Très proche du candidat (son mari, Marc Ferracci, était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron), cette avocate gère aujourd'hui l'agenda et les déplacements. Jean-Marc Girier, 32 ans, fait office de directeur de campagne, même s'il n'y a pas d'organigramme à En marche !. Ancien chef de cabinet de Gérard Collomb à Lyon, cet homme de l'ombre a déjà participé à plusieurs campagnes électorales, contrairement aux autres "technos" de l'équipe.

La communication et la presse sont gérées par Sibeth Ndiaye et Sylvain Fort. La première occupait le même poste à Bercy et est une ancienne secrétaire nationale du PS. Normalien passé par BNP Paribas et la communication d'entreprise, le second est arrivé à En marche ! après la démission d'Emmanuel Macron du gouvernement.

Les politiques

Les hommes politiques entourant Emmanuel Macron : de gauche à droite, Gérard Collomb, Benjamin Griveaux, Christophe Castaner, Richard Ferrand, François Bayrou, Jean-Paul Delevoye, Renaud Dutreil. (ANSELME CALABRESE / FRANCEINFO)

En marche ! se veut un mouvement "de gauche et de droite", mais longtemps les socialistes y ont été majoritaires, surtout parmi les élus. Premier député socialiste à avoir rejoint En marche !, Richard Ferrand occupe une place à part. Le député du Finistère était rapporteur de la loi Macron, ce qui lui a valu de batailler des nuits entières à l'assemblée, au côté du ministre de l'Economie, pour essayer de trouver une majorité. De quoi créer une grande proximité entre eux. Aujourd'hui secrétaire général du mouvement, il a gagné ses galons à tel point qu'en interne, plusieurs le voient comme un locataire possible à Matignon. "Il est extrêmement loyal et a prouvé sa solidité dans l'épreuve, estime Renaud Dutreil, fondateur de La droite avec Macron. Etre numéro deux dans une opération comme celle d'En marche !, c'est là où on prend le plus de coups, c'est le poste le plus difficile, il s'est vraiment révélé."

Christophe Castaner est aussi un poids lourd du mouvement, chargé notamment de prendre la parole dans les médias. Ce député socialiste avait dû retirer sa liste aux élections régionales de 2015, pour éviter la victoire du Front national en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Benjamin Griveaux, porte-parole du mouvement, mêle lui une expérience politique (ancien élu local PS en Saône-et-Loire) et une expérience dans le privé. Il a quitté Unibail-Rodamco, groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux pour rejoindre Emmanuel Macron.

Autre soutien assumé d'Emmanuel Macron depuis le début, le maire socialiste de Lyon Gérard Collomb, qui l'a notamment fait bénéficier de son réseau d'élus. Parmi les ralliés plus récents, le président du MoDem et maire de Pau François Bayrou, dont Emmanuel Macron reconnaît le rôle très important dans sa campagne, échange quotidiennement avec lui. Jean-Yves Le Drian est le seul ministre sortant de ce quinquennat qui pourrait être reconduit au gouvernement si Emmanuel Macron était élu.

A droite, Jean-Paul Delevoye dirige la commission d'investiture chargée de sélectionner les candidats aux législatives. L'ancien ministre de Jacques Chirac doit ainsi construire la future majorité présidentielle d'Emmanuel Macron si celui-ci devenait président. Renaud Dutreil, autre ancien ministre chiraquien, aujourd'hui chef d'entreprise, a fondé La droite avec Macron et échange très régulièrement avec le candidat.

Les responsables du programme

Les hommes qui ont bâti le programme d'Emmanuel Macron : de gauche à droite, Marc Ferracci, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Quentin Lafay, Didier Casas. (ANSELME CALABRESE / FRANCEINFO)

Emmanuel Macron a égrené ses propositions depuis l'automne 2016, issues officiellement des remontées de terrain de l'opération de porte-à-porte menée par "les marcheurs". C'est Jean Pisani-Ferry qui a eu la responsabilité de les mettre en ordre et de leur donner un cadre budgétaire, comme l'expliquent Les Echos. Cet économiste dirigeait France Stratégie, un organisme de réflexion et de prospective placé sous l'autorité du Premier ministre, quand il a rejoint En marche en janvier dernier. Jean Pisani-Ferry a été secondé par Quentin Lafay, par ailleurs l'une des plumes du candidat. Le jeune conseiller (27 ans) a coordonné les experts qui ont fourni, sur chaque thématique, des notes et des propositions. Ce qui ne l'a pas empêché d'écrire un roman, La place forte (éd. Gallimard, 2017), qui vient d'être publié, et dont le personnage central n'est autre qu'un jeune ministre de Bercy.

Parmi les économistes qui se sont impliqués dans le projet, Philippe Martin (à ne pas confondre avec l'ancien ministre de l'Ecologie du même nom), déjà conseiller économique d'Emmanuel Macron à Bercy. Il a planché sur le programme d'investissements du candidat, qui doit permettre une montée en gamme de l'économie française, comme l'explique ici Le Figaro (article payant). Marc Ferracci, professeur à l'université Panthéon-Assas, est aussi un ami personnel du candidat (voir la mention de Sophie Ferracci, son épouse, ci-dessus). Ce spécialiste du marché du travail a élaboré la réforme de l'assurance-chômage et de la formation, l'une des mesures les plus innovantes du candidat.

Enarque et maître de requête au Conseil d'Etat, Didier Casas a chapeauté le pôle régalien et élaboré le programme sur la sécurité et la justice du candidat. Il s'est mis en congé de Bouygues Telecom, dont il était directeur général adjoint, pour rejoindre En marche !.

Les people

L'actrice et chanteuse Line Renaud, le 17 avril 2017 lors du meeting d'Emmanuel Macron à Bercy, à Paris. (JOLY LEWIS / SIPA)

Le couple Macron a montré à plusieurs reprises sa proximité avec certains comédiens, chanteurs ou personnalités du monde du spectacle. Au restaurant La Rotonde, au soir du premier tour, on pouvait par exemple voir Pierre Arditi, François Berléand, Stéphane Bern et Line Renaud. Les écrivains Erik Orsenna et Philippe Besson étaient aussi de la partie.

Mourad Boudjellal, le patron du RCT, le club de rugby de Toulon, soutient aussi Emmanuel Macron dont il a ouvert le meeting de Bercy le 17 avril. Le footballeur Yohan Cabaye était, lui, dans les tribunes.