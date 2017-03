Caricature de Macron : le directeur de la communication des Républicains convoqué pour un "entretien disciplinaire"

Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a annoncé dimanche 12 mars avoir convoqué le directeur de la communication du parti pour "un entretien disciplinaire", après la diffusion d'une caricature d'Emmanuel Macron aux relents antisémites, jugée "inacceptable" par le candidat à la présidentielle François Fillon.

"Conformément au code du Travail, le directeur de la communication (Lionel Moisy de Cala) sera convoqué prochainement dans le cadre d'un entretien disciplinaire", a écrit Bernard Accoyer, dans un communiqué. "Plus que jamais, notre mouvement incarne autour de François Fillon les valeurs liées au gaullisme et au pacte républicain. Elles sont au fondement de notre idéal et de notre action politique", a-t-il ajouté.

"Un fusible"

Le tweet, qui montrait une infographie intitulée "La Vérité sur la galaxie Macron" et dépeignant le candidat d'En marche ! vêtu d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge, avait été retiré au bout de quelques heures, vendredi, mais François Fillon, reconnaissant le caractère "antisémite" du dessin, avait réclamé le lendemain des "sanctions internes".

"C'est lamentable de la part de l'équipe Fillon de s'en prendre au directeur de la communication qui n'a rien à voir avec ce tweet, ce n'est qu'un fusible", a déploré dimanche auprès de l'AFP une source au sein des Républicains.