Bière, Johnny Hallyday et karaoké… Les folles soirées étudiantes d'Emmanuel Macron

Sur les bancs de l'ENA, entre 2002 et 2004, Emmanuel Macron n'a pas fait que bachoter. Bien au contraire. Il semble aussi avoir passé du temps en soirée étudiante, à en croire le dernier numéro de Playboy. Gaspard Gantzer, qui a bien connu l'actuel chef de l'Etat pendant ses années strasbourgeoises, y lâche quelques pépites, que Le Journal du dimanche a repérées. "C'était beaucoup de dîners, d'apéros, à l'Académie de la bière [un bar du centre-ville]", explique l'ancien conseiller en communication de François Hollande.

On sortait, mais les boîtes de nuit, ce n'était pas vraiment son truc. Gaspard Gantzer à "Playboy"

Emmanuel Macron préfère prendre le micro et pousser la chansonnette. "On s'est fait deux ou trois karaokés, notamment un à Strasbourg qui s'appelait le Bunnies, vraiment bas de gamme mais très sympa, on a chanté Que je t'aime de Johnny et Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? de David et Jonathan."

Gaspard Gantzer tente une comparaison : "Pour moi, Macron aime plutôt Aznavour, Johnny... et De Gaulle ou Mitterrand en politique. La verticalité en musique et en politique se répondent !" "Emmanuel n’est pas obsédé par les trucs de sa génération, il est au-delà des générations, et c’est aussi sa force", explique celui qui sort un livre intitulé La politique est un sport de combat, le 2 novembre.