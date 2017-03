Barbara Pompili, première membre du gouvernement à soutenir Emmanuel Macron

"J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron" : entrée au gouvernement en février 2016, Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, a annoncé mardi 21 mars sur franceinfo son soutien au candidat En Marche ! à la présidentielle.

Elle est la première membre du gouvernement à rallier officiellement le camp de l'ancien ministre de l'Économie. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, proche de François Hollande, est régulièrement annoncé comme soutien d’Emmanuel Macron sans toutefois l’avoir annoncé publiquement, ainsi que Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sports, membre du PRG, qui a promis une annonce pour le vendredi 24 mars.

Le gouvernement divisé entre pro-Hamon et pro-Macron

Au sein du gouvernement, plusieurs ministres, notamment Najat Vallaud-Belkacem, Mathias Fekl ou Thierry Mandon se sont à l’inverse engagés fortement dans la campagne du candidat du Parti socialiste et ancien "frondeur" Benoît Hamon.

D’autres hésitent encore entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, ainsi que le racontaient deux journalistes de Libération dans un recensement publié le 2 mars.

Patrick Kanner, le ministre de la Ville, s’était ainsi lui-même interrogé dans un entretien donné à nos confrères du JDD paru le 5 mars sur la capacité de rassembler de Benoît Hamon. "Le compte n'y est pas", assurait-il, n’excluant pas de voter Emmanuel Macron.

Le précédent François de Rugy

La démarche s'inscrit dans les pas de celle de François de Rugy, le président du Parti écologiste, que Barbara Pompili soutenait au premier tour de la primaire organisée par le PS.

"Face à la poussée de Marine Le Pen, à la possibilité que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, qu'elle soit au second tour, il faut anticiper et il y a une recomposition politique sur de vrais clivages structurants. Moi je veux être un acteur de cette recomposition politique et que je m'engage dans cette élection présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron", avait déclaré François de Rugy, le 22 février sur franceinfo :