DIRECT. Conférence des territoires : l'exonération partielle de taxe d'habitation inquiète les élus locaux

: @cilou : la conférence se déroule en présence, notamment, de plusieurs ministres, des représentants des principales associations d'élus (comme l'Association des maires de France), du préfet d'Ile-de-France, de représentants du Parlement, de présidents de régions… Le programme détaillé se trouve sur le site du Sénat.

: Bonjour, pouvez-vous nous rappeler qui participe a la conférence #territoires ce jour ? Seulement les sénateurs ? D'autres représentants des collectivités ? Merci France Info

: L'exécutif vise "entre 10 et 13 milliards" d'économies pour les collectivités locales au cours du quinquennat, selon l'AFP qui cite des sources gouvernementales. Ce chiffre, qui doit être confirmé officiellement par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, est supérieur à celui fixé par Emmanuel Macron durant la campagne (10 milliards d'euros sur les 60 milliards ambitionnés au niveau national).

: "Vous connaissez parfaitement la situation des finances publiques (...) Nous devons diminuer notre montant de dépenses publiques. Les collectivités territoriales doivent prendre leur part à cet effort. Et cet effort sera globalement important", a déclaré le Premier ministre.





: Bonjour @Gaïa, vous faites partie des (nombreux) Français qui s'interrogent sur le calcul de la taxe d'habitation, qui est, il faut bien l'admettre, assez mystérieux. Je peux vous inviter à lire cet article, dans lequel vous trouverez sûrement des réponses à une partie de vos questions. Nous n'avons en revanche pas encore d'informations sur les futures modalités de la redevance TV.

: Bonjour la team franceinfo: j'aimerais bien une piqure de rappel (dit l'infirmière que je suis) sur la taxe d'habitation; comment est elle calculée? Sur les revenus annuels ? Des barèmes en fonction du lieu d'habitation ? Et que va devenir la redevance tv ? J'ai bien peur de ne pas faire partie des 80% exonérés ☹️ merci pour votre patience !

: "Nous devons engager une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale."



Il va surtout devoir rassurer les collectivités. Le Premier ministre s'exprimait ce matin au Sénat, pour la Conférence nationale des territoires, à l'occasion de laquelle l'exécutif doit préciser les modalités de mise en œuvre de sa promesse de campagne, qui prévoit d'exonérer de la taxe d'habitation 80% des foyers français, ce qui inquiète les collectivités.

: Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, est contre la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. "Si vous n'avez plus de lien entre la dépense et l'impôt, vous avez des compatriotes qui sont encore plus demandeurs de dépenses publiques", a-t-il estimé sur BFMTV.



: @Crumble La réforme cible d'abord les classes moyennes et populaires. La suppression de la taxe d'habitation ne devrait concerner que les résidences principales. Les propriétaires de résidences secondaires seront toujours soumis à la taxe sur ce logement.



: Qu'en est-il de la taxe d'habitation des résidences secondaires ??

: "Moi, j'ai été ministre du Budget, je peux vous dire que l'Etat ne remboursera jamais." Dominique Bussereau, président (Les Républicains) du département de la Charente-Maritime, est très sceptique quant à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.



: J'aimerais bien connaitre le profil des personnes qui sont contre la réforme sur les taxes d'habitation. Car pour une fois ou la classe moyenne (cad une grande majorité des francais) se voit supprimer une taxe, je ne comprends pas le mécontentement de certain.

: Expliquez-nous comment faire aussi bien pour les mairies avec moins d'argent...

: Avec la suppression de la taxe d'habitation, les élus locaux vont devenir des élus low-cost.

: La suppression de la taxe d'habitation est une très bonne idée et pourra ainsi donner de l'air aux Français qui en ont le plus besoin. Et puis si vous n'êtes pas d'accord payez la de votre coté :)))))

: Vous êtes plusieurs à réagir à la réforme de la taxe d'habitation, dans les commentaires. Et vous n'êtes pas du tout d'accord entre vous.



: Pour François Baroin, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages est une "mauvaise idée". Le président de l'Association des maires de France estime qu'il s'agit d'une "remise en cause du principe de la décentralisation".



: Alors que la première conférence des territoires démarre ce matin au Sénat, dans certaines communes la suppression de la taxe d'habitation ne fait pas l'unanimité. Reportage à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.

: L'exécutif réunit sa première Conférence nationale des territoires, au Sénat, alors que les collectivités locales sont inquiètes pour leurs finances, notamment à cause de la suppression partielle annoncée de la taxe d'habitation.