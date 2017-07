VIDEO. Démission du chef d'état-major des armées : "Dans cette affaire, chacun est dans son rôle", estime Edouard Philippe

Édouard Philippe répond aux critiques après la démission de Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées. "Dans cette affaire, chacun est dans son rôle", a affirmé le Premier ministre, mercredi 19 juillet, devant les députés. "Le chef d'état-major des armées qui exprime son avis et en tire les conséquences, continue-t-il. Et le président de la République qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime."

"Il a tiré les conséquences de son choix"

Le Premier ministre répondait aux critiques formulées par Olivier Faure, député socialiste et président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Olivier Faure s'en est pris directement à Emmanuel Macron en affirmant que "même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité de l'autoritarisme". Ces derniers jours, le général de Villiers avait, en effet, exprimé son mécontentement face aux coupes budgétaires dans l'armée, suscitant un recadrage immédiat d'Emmanuel Macron.

Le général de Villiers "a parfaitement le droit d'exprimer son désaccord avec le chef des armées, a estimé Edouard Philippe, devant les députés. Mais, comme un militaire, il ne peut contester le choix qui a été fait par son chef. Il a donc tiré les conséquences du choix qu'il avait lui-même exprimé (...). Dans cette affaire, chacun est dans son rôle."