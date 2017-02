Débat présidentiel : Nicolas Dupont-Aignan menace "d'attaquer TF1 en référé judiciaire"

"J'ai écrit au CSA qui, je pense, va rappeler à l'ordre la chaîne", a déclaré Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, vendredi 24 février sur franceinfo après le choix de TF1 d'organiser le 20 mars un débat uniquement avec les cinq principaux candidats à la présidentielle. "Et si ce n'est pas le cas j'attaquerai TF1 en référé judiciaire et je gagnerai", a-t-il ajouté.

"La sélection est arbitraire et repose sur les sondages, ceux qui sont au-dessus de 10%", a-t-il affirmé. "J'ai eu monsieur Hamon au téléphone hier qui me soutient dans ma démarche", a-t-il indiqué.

Débat à 5 : Si le CSA ne rappelle pas à l'ordre TF1 "j'attaquerai en référé et je gagnerai" annonce Nicolas Dupont-Aignan #8h30Aphatie pic.twitter.com/3PJMfZBrCT — franceinfo (@franceinfo) 24 février 2017

Mercredi, "en colère", Nicolas Dupont-Aignan avait appelé à boycotter TF1 pour protester contre la sélection "totalement arbitraire" du débat avec seulement les cinq candidats principaux. "L'appel au boycott de TF1 fonctionne. Il faut que les Français sachent ce qu'ils veulent. On ne peut pas se plaindre de l'état de la démocratie et continue à subir de la tyrannie de certaines chaines de télévision."

Ecarté de cette émission en raison de scores insuffisants dans les sondages selon les critères de TF1, le candidat de Debout la France a envoyé une lettre de protestation au CSA et appelé au boycott de la chaîne. Déjà candidat à la présidentielle en 2012, Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu 1,79% des voix.