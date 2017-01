VIDEO. Législatives : ces députés qui s'accrochent à leur siège

Le renouvellement politique, ce n'est pas (encore) pour 2017. A quelques mois des élections législatives, franceinfo a recensé 368 députés sortants qui vont se représenter, soit les deux tiers de l'Assemblée nationale. 86 députés sont encore indécis, soit à cause de la loi sur le non-cumul des mandats qui va s'appliquer dès juillet 2017, soit à cause des négociations en cours sur les investitures dans leur parti.

Plus de 100 septuagénaires

Mais la loi sur le non-cumul des mandats ne s'applique pas dans le temps... Et plusieurs députés font figure de vétérans dans les allées du palais Bourbon. Ainsi, au moins deux députés, élus pour la première fois à l'Assemblée Nationale en 1978, vont briguer un nouveau mandat en 2017. Au total, plus d'une centaine de députés auront plus de 70 ans au moment des élections législatives.