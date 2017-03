DIRECT. Embauche des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée : Cambadélis "ne voit pas" pourquoi il devrait démissionner

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LE_ROUX

: "Ça ne devrait pas être autorisé." Bruno Le Roux a-t-il dénoncé ses propres agissements ? Interrogé sur RTL mercredi 25 janvier, le ministre de l'Intérieur avait déclaré, à propos de l'emploi par les parlementaires de membres de leur famille : "Je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure, qui est que ce ne doit pas être autorisé" (à 1 min 35 dans la vidéo).







: L'embauche de ses filles par Bruno Le Roux à l'Assemblée était-elle légale ? Certaines dates de contrat alimentent des soupçons d'emplois fictifs. Plus d'explications dans notre article sur le sujet.

Le débat entre cinq candidats à l'élection présidentielle sur TF1 a attiré 9,8 millions de téléspectateurs hier soir. Le résumé de cette soirée marathon est à lire ici.



"J'ai décidé d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron", annonce Barbara Pompili, premier membre du gouvernement à rejoindre officiellement le candidat.



• Bruno Le Roux va devoir s'expliquer. Le ministre de l'Intérieur est convoqué à Matignon ce matin pour s'expliquer après les révélations de "Quotidien" sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée à de multiples reprises, notamment lorsqu'elles étaient encore lycéennes.





• Martin McGuinness, l'ancien chef de l'IRA et vice-Premier ministre d'Irlande du Nord, est mort.

: "Bruno Le Roux n'est pas candidat à la présidentielle, il fait très bien son travail. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi il devrait se mettre [en retrait]."





Sur RTL, Jean-Christophe Cambadélis n'envisage pas une démission du ministre de l'Intérieur avec cet argument pour le moins étonnant.

: Selon un journaliste de RTL, le Premier ministre a découvert l'information sur l'embauche des filles de Bruno Le Roux après la diffusion du sujet hier soir. Le ministre avait pourtant été interrogé sur cette affaire le 10 mars dernier par les journalistes de l'émission de TMC.







: C est normal qu il s explique, c est normal qu on bondisse quand on voit les sommes ! C est indecent, ces gens sont indignes.

: @Cambadelis, c'est un peu cher payer pour faire du classement non? Moi, homme de ménage, je suis au smic, franchement je commence à me demander si je vais aller voter avec ces affaires.. et encore je parierai qu'il y a encore de nombreuses affaires...On se demande s'ils savent ce que sa veut dire le mot "travail"... C'EST HONTEUX

: Demission immediate !

: M'est avis que le fond, on l'a pas encore vu.......même si on est en eaux déjà bien troubles.

: 55 000€ de salaires pour des gamines de 16 ans ! Mais c'est à vomir! Quand je pense que je suis IDE Depuis 42 ans et que je suis loin de gegner cette somme en 1 année!

: C'est très simple: le ministre rembourse, comme Fillon aurait du le faire tout de suite...

: Toujours beaucoup de réaction dans les commentaires sur l'affaire qui touche le ministre de l'Intérieur. Vous êtes en grande majorité choqués et en colère.

: Le Roux va presque consoler F. Fillon. le montant n'est pas le même, les enjeux politiques non plus mais moralement ils se complètent.

: Le Roux a employé ses filles lycéennes, ... Mais heureusement n'aura été ministre que 6 mois ! Et il pourra dire merci à ses copains de l'avoir nommé car c'est quand même une nomination qui fait pitié, il fallait bien lui donner un truc avant la retraite !

: L'affaire le roux je ne sais pas s'il faut en rire ou en parler. il y a du ménage à faire.

: Monsieur Leroux devrait quitter son poste s'il lui reste un peu de sens républicain. Nous touchons le fond sur les affaires politico-financières. Appliquons la tolérance zéro.

Bruno Le Roux va devoir s'expliquer. Le ministre de l'Intérieur est convoqué à Matignon ce matin après les révélations de "Quotidien" sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée à de multiples reprises, notamment lorsqu'elles étaient encore lycéennes. Une affaire qui vous fait bondir dans les commentaires.

• Bruno Le Roux va devoir s'expliquer. Le ministre de l'Intérieur est convoqué à Matignon ce matin pour s'expliquer après les révélations de "Quotidien" sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée à de multiples reprises, notamment lorsqu'elles étaient encore lycéennes.





• Exercice inédit sous la Ve République avant un premier tour, Fillon, Hamon, Mélenchon, Le Pen et Macron se sont affrontés dans un long débat de trois heures trente, qui a laissé au deuxième plan les affaires ayant secoué la campagne. Une débat policé, avec quelques passes d'armes.



• La 30e édition de ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche pour les maladies rares a permis de recueillir près de 93 millions d'euros, selon un bilan final publié lundi. C'est 800 000 euros de moins que l'édition précédente.



On dispose maintenant des images de la vidéosurveillance d'Orly. Deux minutes où l'on voit Ziyed Ben Belgacem tenter de s'emparer de l'arme d'un soldat en patrouille.