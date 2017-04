DIRECT. Regardez "C Politique" sur France 5, avec une interview exclusive de François Hollande

A une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, "C Politique" consacre son émission du 16 avril à la dernière ligne droite des candidats à l'élection présidentielle. En plateau, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos et auteur de Plus rien à faire, plus rien à foutre (Robert Laffont), viendra apporter son expertise.

L'émission sera aussi l'occasion de découvrir un entretien exclusif avec François Hollande, au cours duquel le président de la République ne mâche pas ses mots contre certains de ceux qui se voient prendre sa place à l'issue du second tour, le 7 mai. Il est notamment très sévère à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise.

