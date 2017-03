Bruno Le Roux a embauché ses filles comme collaboratrices parlementaires... dès le lycée

Est-il possible d'être collaborateur parlementaire... et lycéen ? Oui, selon Bruno Le Roux. L'émission "Quotidien" a révélé lundi 20 mars que l'actuel ministre de l'Intérieur a embauché ses deux filles à l'Assemblée Nationale à partir de leurs 16 ans, pendant les vacances scolaires entre 2009 et 2016. Au total, les deux filles de l'ancien député ont cumulé chacune 14 et 10 CDD.

"Bien entendu, j’ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence", a répondu Bruno Le Roux à "Quotidien" en marge d’un déplacement dans le Gard le 10 mars. Ses deux filles, aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans, ont bénéficié de contrats à l'Assemblée nationale tout au long de leur cursus au lycée et pendant leurs études supérieures.

Un stage en Belgique et un CDD à l'Assemblée Nationale sur la même période

Le cabinet du ministre a précisé à "Quotidien" que "tous les contrats ont bien évidemment été établis en respectant les âges permettant de travailler, en lien avec les services de l’Assemblée nationale". De son côté, Bruno Le Roux a précisé qu'il s'agissait d'un "boulot d'été", notamment "pour faire du classement".

Mais un contrat en particulier pose problème : celui de sa fille aînée, du 10 juin au 9 septembre 2013. A cette période, elle était aussi en stage à plein temps chez Yves Rocher à Tournai, en Belgique. "Ces missions ont pu être effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage", a précisé le cabinet du ministre.

Selon les informations recueillies par "Quotidien", tous les contrats des deux filles cumulés correspondent à une somme totale d’environ 55 000 euros.